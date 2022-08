Chicago Fire 10 anticipazioni episodi 10-11-12/ Non va in onda il 10 agosto: quando vedremo le nuove puntate?

Chicago Fire 10 non va in onda il 10 agosto: quando vedremo la seconda metà di stagione?

Chicago Fire 10 non va in onda il 10 agosto. Gli ultimi episodi della decima stagione sono in programma il 3 agosto, poi la serie tv si prende una pausa. In Italia, la trasmissione di Chicago Fire 10 (composta da un totale di 22 episodi) è stata divisa in due parti: la prima metà dagli episodi 10×01 e 10×09 sono in onda il 3 agosto, mentre i restanti dal 10×10 al 10×22 li vedremo prossimamente su Italia1. Il motivo di questa scelta è semplice: Chicago Fire 10 va anche in onda su Sky, che ha da poco terminato la programmazione della decima stagione. Per vederla in chiaro quindi si dovrà ancora attendere.

Nei prossimi episodi di Chicago Fire 10 vedremo il nuovo arrivato Pelham mettere ancora in dubbio la sua permanenza alla Caserma 51, specialmente perché Bodem indagherà ancora più a fondo sul suo misterioso passato, scoprendo altro che lo riguarda. Violet avrà una ricaduta e spetterà a Gallo confortarla, ma tra loro si insinuerà Hawkins. Ci sarà anche il ritorno di Casey, che arriverà in scena per un’occasione speciale nel finale di stagione.

Chicago Fire 10 non va in onda il 10 agosto: cosa c’è al suo posto?

Chicago Fire 10 si prende una pausa estiva e saluta momentaneamente il pubblico, ma tornerà molto presto. Il 10 agosto non sappiamo ancora cosa occuperà la fascia oraria della serie tv, ossia la prima serata dalle 21:30 alle 23:20 circa su Italia1, né si hanno notizie su quando verrà trasmessa la seconda parte della decima stagione.

Intanto le altre serie legate all’universo degli OneChicago, Chicago PD e Chicago Med, proseguiranno la messa in onda rispettivamente della nona e della sesta stagione. Chicago PD 9 continuerà fino al 22 agosto, mentre Chicago Med 6 sarà in programmazione ogni venerdì con tre nuovi episodi, entrambe nella prima serata di Italia1.

