Chicago Fire 10: dove e quando va in onda/ Cast, streaming e trama

Chicago Fire 10, le prime due puntate in onda da questa sera in prima serata su Italia 1

La seconda parte di Chicago Fire 10 torna ad appassionare a partire da questa sera, 25 maggio, in prima serata su Italia 1. L’appuntamento con il secondo arco della decima stagione della serie Tv è previsto per ogni giovedì alle ore 21.20 circa. La trama aveva lasciato i telespettatori con la partenza di Jesse Spencer e di Matt Casey. A differenza della prima, il secondo è già noto che farà il suo ritorno come guest star in occasione dell’episodio conclusivo.

Chicago Fire 10 ripartirà dalla decima e undicesima puntata: Ritorno esplosivo e Tra due fuochi sono i titoli dei primi due episodi che andranno in onda questa sera, giovedì 25 maggio, a partire dalle ore 21.20. Si partirà con il ritorno di Kidd che al suo rientro in caserma spiegherà a Severide e Boden le ragioni alla base del suo comportamento improvviso. La sua speranza sarebbe quella di raggiungere il grado di tenente, ma i dubbi saranno molti. La seconda puntata vedrà invece al centro il Tenente Pelham accusato per il ferimento fortuito di un vigile del fuoco durante un’intervento di emergenza. La situazione sarà poco chiara fin dal principio e i colpi di scena non mancheranno.

Chicago Fire 10, dove vederlo in streaming: disponibile su Sky Serie e Now Tv

Il cast di Chicago Fire 10 per la seconda parte della stagione sarà caratterizzato da diverse novità e le dovute conferme. Le puntate che andranno in onda a partire da questa sera vedranno Andrea Newman e Derek Haas fianco a fianco per diverse puntate. Diverso invece il caso di Jesse Spencer che come già anticipato ha deciso di lasciare la serie Tv. Il suo personaggio tornerà solo per una breve parentesi conclusiva e come guest star. Confermata la presenza di tutti gli altri protagonisti di Chicago Fire 10, in particolare Taylor Kinney e Kara Killmer.

La visione della seconda parte di Chicago Fire 10 sarà disponibile da questa sera su Italia 1, alle ore 21.20 con un doppio appuntamento. Lo streaming sarà garantito anche sulla piattaforma Mediaset Infinity con la possibilità di usufruire del servizio on demand. Per chi volesse rivedere tutti gli episodi e stagioni passate, l’intero cofanetto è disponibile su Sky Serie e Now Tv. Su questi ultimi due canali, a partire dal 30 maggio, sarà disponibile anche la visione in streaming delle nuove appassionanti dinamiche dell’undicesima stagione di Chicago Fire.











