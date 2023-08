Chicago Fire 11, anticipazioni puntate 17 agosto 2023/ Tensioni per Truck e Quad, Brett in difficoltà…

Chicago Fire 11, anticipazioni puntate 17 agosto 2023: gli episodi “Un tizio che conoscevo” e “Come andrà a finire?”

Torna questa sera in prima serata – giovedì 17 agosto – l’appuntamento su Italia 1 con Chicago Fire 11. La serie crime prodotta dalla Wolf Entertainment e dalla Universal Television propone due nuove puntate dal titolo: “Un tizio che conoscevo” e “Come andrà a finire?”. I nuovi episodi avvicinano i telespettatori al “momentaneo” addio di Kelly Severide – interpretato da Taylor Kinney – che tornerà a far parte del cast dopo un periodo di pausa.

Le puntate 11 e 12 – “Un tizio che conoscevo” e “Come andrà a finire?” – di Chicago Fire 11 saranno trasmesse questa sera, giovedì 17 agosto, in prima serata su Italia 1. La serie Tv crime è disponibile anche su Sky e in streaming sulla piattaforma Now Tv. L’undicesima stagione dello spin-off del franchise è già stata interamente trasmessa negli Stati Uniti d’America mentre in Italia siamo ampiamente nella seconda parte della nuova stagione.

Chicago Fire 11, anticipazioni puntate 17 agosto 2023: la trama degli episodi 11×11 e 11×12

La serata dedicata a Chicago Fire 11 – in onda questa sera, giovedì 17 agosto su Italia 1 – si apre con la puntata numero 11 dal titolo: “Un tizio che conoscevo”. Le dinamiche dell’episodio partiranno dalla consueta ispezione da svolgere presso la caserma dei Vigili del Fuoco con cadenza semestrale. Mentre la caserma 51 sarà impegnata con l’operazione di rito, Brett sarà totalmente immerso nelle sue aspirazioni nell’ambito del programma di para-medicina. In uno scenario contiguo, Severide si ritroverà a dover scegliere se aiutare oppure no il comandante Martin Pearce.

Il secondo episodio di Chicago Fire 11 – in onda questa sera, giovedì 17 agosto su Italia 1 – avrà il titolo: “Come andrà a finire?”. La trama cardine avrà come oggetto le vicissitudini di un uomo rimasto bloccato in un bunker antiatomico. Gli uomini della caserma 51 avranno fin da subito grandi difficoltà nel portare a compimento la missione di salvataggio. Non saranno d’aiuto Truck e Quad alle prese con delle dispute personali. Nel frattempo, Hermann avrà modo di confrontarsi con Cindy reduce da una diagnosi piuttosto delicata, mentre Violet offrirà il suo supporto a Brett e Gallo.











