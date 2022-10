Chris Martin sta male, Coldplay spostano i concerti/ “Grave infezione ai polmoni”

Chris Martin, infezione ai polmoni. Sospeso il tour

I Coldplay si fermano. L’amatissima band è stata costretta a sospendere il tour mondiale per un grave problema di salute del leader Chris Martin. Il frontman ha riportato una grave infezione ai polmoni e per questo motivo il gruppo ha dovuto rinviare alcuni dei concerti in programma nelle prossime settimane. La band britannica, sui social, ha scritto: “Con profondo rammarico, siamo stati costretti a posticipare i prossimi spettacoli a Rio de Janeiro e San Paolo all’inizio del 2023. A causa di una grave infezione ai polmoni, Chris deve riposare per le prossime tre settimane“.

I Coldplay si sono visti costretti a rinviare ben otto concerti, tutti quelli delle date brasiliane del tour mondiale. Con estremo dispiacere, la band ha annunciato che saranno recuperati ad inizio 2023. Il tour, che nell’estate 2023 farà tappa a Milano e Napoli, sta avendo uno straordinario concerto. “Per tutti quelli che in Brasile stavano aspettando questi concerti, siamo estremamente dispiaciuti per qualsiasi delusione e inconveniente. Siamo grati che comprendiate come in questo momento difficile dobbiamo dare priorità alla salute di Chris”, si legge ancora nel post social.

Coldplay, spostate le date brasiliane. In Argentina invece…

I Coldplay hanno riprogrammato i concerti in Brasile tra qualche mese, ad inizio 2023, con la speranza che le condizioni di Chris Martin migliorino. “Stiamo lavorando il più velocemente possibile per riprogrammare le date, conservate i biglietti che saranno validi per le nuove date. Succederà a inizio 2023, ma onoreremo anche tutte le richieste di rimborso dei biglietti, che saranno disponibili presso i punti vendita” si legge nel post social. La band spera di recuperare il frontman: “Siamo ottimisti sul fatto che Chris ritornerà in salute dopo la pausa prescritta dai medici e non vediamo l’ora di riprendere il tour il più presto possibile”.

I Coldplay avrebbero dovuto esibirsi in Brasile dall’11 al 22 ottobre, con concerti in programma a San Paolo e Rio de Janeiro. Dal 25 ottobre all’8 novembre sono invece in programma una serie di live a Buenos Aires, in Argenina, al momento ancora in programma. La band spera infatti che per quella data i problemi di salute di Chris Martin siano risolti e che si possa tornare sul palco.











