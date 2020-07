Ciao Darwin 7, Reale vs Virtuale/ Madre Natura Jenny Watwood e diretta (Replica)

TORNA IN REPLICA REALE VS VIRTUALI DI CIAO DARWIN 7

Sabato 11 luglio, in prima serata su canale 5, Paolo Bonolis, con la collaborazione di Luca Laurenti, conduce la replica dell’ottava puntata della settima edizione di Ciao Darwin. La sfida di questa settimana è quella che mette di fronte due mondi contrapposti. Da una parte c’è la squadra del mondo Reale guidata dal matematico e accademico Piergiorgio Odifreddi e, dall’altra, c’è la squadra del virtuale capitanata da Francesco Facchinetti. Come in ogni puntata di Ciao Darwin, anche la sfida di questa sera si aprirà con la classifica sfida musicale. Nel corso della serate, poi, ci saranno tutte le sfide che, in otto edizioni, hanno reso la trasmissione condotta da Paolo Bonolis una delle più seguite dal pubblico. Quali saranno, dunque, le altre prove che i concorrenti affronteranno nel corso della serata? Andiamo a scoprirlo insieme.

LE SFIDE DI CIAO DARWIN 7

Sono due le prove più attese di ogni puntata di Ciao Darwin 7. La macchina del tempo e la prova coraggio, infatti, sono le due prove più amate dal pubblico. Luca Lucarenti, con la macchina del tempo, porterà i due concorrenti prescelti bell’incantato mondo delle divinità che vivono sul monte Olimpo. Anche la Prova coraggio porterà indietro nel tempo. I due concorrenti che accetteranno di affrontare la prova coraggio dovranno sottoporsi alla tortura del Medioevo. “Quello che vedete è la ricostruzione di un ambiente medievale con strumenti di tortura di ogni tipo che venivano usati in quei tempi. Nel Medioevo, c’era un preliminare al quale venivano sottoposti soprattutto gli uomini ed era un preliminare abbastanza doloroso ed inquietante che, peraltro, era portato avanti da una figura leggiadra”, è la presentazione di Paolo Bonolis.

JENNY WATWOOD È MADRE NATURA DI CIAO DARWIN

Jenny Watwood, dopo essere stata la Madre Natura della puntata di Ciao Darwin dedicata alla sfida tra Normali e Diversi, torna ad essere la padrona del destino di tutti i concorrenti nella sfida tra il mondo reale e quello virtuale. Jenny Watwood, infatti, è la Madre Natura dell’ottava puntata di Ciao Darwin 7. Bellissima e con un fisico statuario, Jenny è una modella che ha conquistato il pubblico di canale 5 sin dalla prima partecipazione al programma di Paolo Bonolis. Molto seguita anche sui social, su Instagram è seguita da 225mila followers a cui, ogni giorno, regala delle foto in cui sfoggia la sua bellezza mozzafiato.



