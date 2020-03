Ciao Darwin 8, Chic vs Shock/ Madre natura e diretta: Enzo Miccio e Lisa Fusco capitani (Replica)

Ciao Darwin 8 torna in onda su canale 5. Sabato 21 marzo, in prima serata, Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano a fare compagnia agli italiani prendendo il posto del film “Quo vado” di Checco Zalone, annunciato in settimana. Dopo l’ultima puntata di C’è posta per te, in piena emergenza coronavirus, Mediaset ha deciso di regalare al pubblico una serata divertente e spensierata trasmettendo le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate. La sfida della prima puntata metterà contro il mondo Chic capitanato da Enzo Miccio e il mondo Shock capitanato, invece, da Lisa Fusco. A ricoprire il ruolo di Madre Natura, invece, sarà la bellissima Ema Kovac che, durante la puntata trasmessa per la prima volta il 15 marzo 2019 ha ottenuto un grandissimo successo.

CIAO DARWIN 8: DAL SIPARIETTO DI LAURENTI ALLA MACCHINA DEL TEMPO

La replica della prima puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, si aprirà con la presentazione di Madre Natura e i commenti di Luca Laurenti che, colpito dalla bellezza di Madre Natura, chiederà a Paolo Bonolis d’intercedere per lui dando il via al solito, simpatico siparietto. Il conduttore, poi, darà il via libera alla sfida che si aprirà con la sfida musicale. Uno dei momenti più divertenti sarà sicuramente quello della Macchina del Tempo. Luca Laurenti condurrà il concorrente del mondo chic e quello del mondo Shock a cinecittà per un viaggio nella commedia italiana. Attraverso i film di Paolo Villaggio, Alberto Sordi e Christian De Sica, tra una gaffe e l’altra, i concorrenti di Ciao Darwin renderanno omaggio al cinema italiano.

LA PROVA CORAGGIO E LA SFILATA

Due delle prove più attese della prima puntata di Ciao Darwin 8 sono sicuramente la prova coraggio e la sfilata. La prima porterà i due concorrenti sorteggiati da Madre Natura alle prese con diverse specie di animali. Il corpo dei due concorrenti sarà ricoperto di cibo con avvoltoi e falchi pronti ad afferrare l’esca. Chi vincerà tra il mondo chic e shock? Come sempre, poi, ci sarà la sfilata con i due mondi che metteranno in mostra la bellezza dei propri concorrenti. La puntata, poi, si chiuderà con la sfida del Cilindrone che determinerà il mondo vincitore di questo primo appuntamento. La replica della prima puntata di Ciao Darwin 8 sarà trasmessa sia su canale 5 che in diretta streaming su Mediasetplay.



