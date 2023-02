Cibi afrodisiaci per San Valentino: quali sono?/ Pistacchio, zafferano, tartufo e…

Quali sono i cibi afrodisiaci, perfetti per questa giornata di oggi, San Valentino 2023? Ha provato a rispondere a questa domanda il programma di Rai Uno, Uno Mattina. “Si tratta di prodotti italiani, un vero menù per questa serata che hanno la nomea di avere caratteristiche afrodisiache, alcuni per la forma ma anche per i contenuti, tutti prodotti per questo pranzo o cena di San Valentino”, ha esordito il manager di Coldiretti, Lorenzo Bazzan. Dopo di che ha preso la parola il dottor Mariani, medico nutrizionista: “Il pistacchio di Bronte presenta l’Arginina che determina una vaso dilatazione che aumenta l’appetito sessuale. La cosa importante di questi cibi è che sono assolutamente italiani, che è il Paese dell’amore”.

Quindi medico ha proseguito parlando dei cibi afrodisiaci per San Valentino: “Anche l’aglio e la cipolla e in generale tutti i cibi che danno un odore, un sapore, e un colore. La seduzione può essere anche un fazzolettino rosso eo un profumo che si mette addosso. Ci sono tante componenti ma attenzione alle combinazioni: non roviniamo questi cibi con pasti troppo pesanti, potrebbero farci rovinare la performance e non andiamo oltre il quartino di vino”. Sui Superfood: “Sono prodotti che hanno integratori, vitamine, sali minerali – ha ripreso la parola Bazzana – dobbiamo sempre tenerli presenti al di là del fatto afrodisiaco di oggi, sono la base della nostra alimentazione. Ricordiamo che alla base della piramide alimentare abbiamo frutta e verdura”.

CIBI AFRODISIACI PER SAN VALENTINO: “IL SEDANO LO E’ ASSOLUTAMENTE”

Di nuovo il dottor Mariani sui cibi afrodisiaci per San Valentino: “Sedano è afrodisiaco? Assolutamente sì, ci dà questo stimolo ad amarsi in entrambi i sessi. Riprendendo il concetto del Superfood nell’eccezionalità del cibo italiano con questo sole che illumina le nostre terre i polifenoli danno un contribuito notevole, danno una voglia di vivere e di vita”.

E ancora: “Tutti gli aromi forti e gli odori sono afrodisiaci, lo zafferanno ovunque fossimo a occhi chiusi lo distingueremmo fra cento, è molto forte”. Anche il tartufo può aiutare questa sera: “All’interno c’è una sostanza che stimola l’appetito sessuale: se poi portiamo la nostra signora in un ristorante elegante con una cena a base di tartufo, metà lavoro è fatto”. Il dottore ha concluso: “Il principio fondamentale della medicina è l’amore”.

