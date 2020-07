Ciclone, Elodie: da oggi il video/ Takagi & Ketra, omaggio a Leonardo Pieraccioni

Disponibile da oggi, mercoledì 1 luglio, il video di Ciclone, il nuovo singolo dei produttori Takagi & Ketra uscito lo scorso 19 giugno e cantato da Elodie. Con lei anche Mariah e i Gipsy Kings i quali, insieme, hanno dato vita ad una vera e propria hit estiva esplosiva! Il video vanta la regia degli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), e si ispira inevitabilmente ad una delle pellicole cult degli anni Novanta, Il Ciclone appunto, di e con Leonardo Pieraccioni. Proprio quest’ultimo prende parte ad un cameo d’eccezione nel finale del video caricato dai due produttori su Youtube. L’ambientazione è la medesima del film cult, ovvero la meravigliosa campagna toscana nella quale Elodie insieme alle ballerine Lorella Boccia, Giulia Pauselli e Federica Panzeri danza a suon di flamenco ripercorrendo le sensazioni e le immagini tipiche della pellicola di Pieraccioni ma davanti ad una carrellata di personaggi.

CICLONE, ELODIE: DA OGGI IL VIDEO, L’OMAGGIO AL FILM DI PIERACCIONI

Tra coloro che prendono parte al video di Ciclone, in ordine di apparizione, esordisce Francesco Mandelli che indossa i panni di Massimo Ceccherini nella pellicola di Pieraccioni ne, ruolo di Libero. A lui il compito di cercare di sintonizzare la tv – dove va in onda Mariah – attraverso una antenna fatta di pentole. Sergio Forniconi, come nel film è Osvaldo, il padre del protagonista mentre Valentina Ottaviani è Selvaggia, la sorella. Il video si conclude con la scena di due ragazzi che a bordo di un motorino si schiantano nel fienile uscendo pieni di polvere. Si tratta proprio di Takagi & Ketra che concludono la citazione della pellicola. I due produttori hanno commentato in merito: “Per il video ci siamo ispirati a “Il Ciclone” film cult che ci sembrava perfetto per rappresentare la canzone: un mix di atmosfere anni ‘90, di tradizione italiana e spagnola, con i temi del flamenco, dell’amore, del ballo e con una gustosissima sorpresa finale per cui ringraziamo molto Leonardo Pieraccioni!”.





