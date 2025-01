Cindy Stuart è la donna che da sei anni è al fianco di Raz Degan. L’attore, ospite oggi, giovedì 16 gennaio, a La Volta Buona, è tornato in televisione come protagonista della nuova stagione di Un passo dal cielo. A quanto pare, è stata proprio Cindy a spingerlo a prendere parte alla popolare serie di Rai 1. Ma chi è esattamente Cindy Stuart? Italoamericana con una passione per i viaggi, proprio come Raz, Cindy è nata negli Stati Uniti da una famiglia di origini italiane. Della sua vita privata si sa poco, se non che ha sempre alternato la sua vita tra l’America e l’Italia, mantenendo un profilo discreto lontano dai riflettori.

In passato, Cindy ha lavorato nel settore della comunicazione e delle relazioni pubbliche, pur conducendo una vita ricca di avventure. È proprio durante un viaggio a Bali, nel 2017, che ha incontrato Raz. Da quel momento, è bastato un solo sguardo per far scoccare la scintilla e dare inizio a una storia d’amore che continua ancora oggi. I due vivono insieme in un trullo in Puglia, ma trascorrono molto tempo in viaggio, coltivando la loro passione comune. Inoltre, condividono progetti creativi. Ad esempio, stanno lavorando insieme ad un documentario dedicato alla ricerca del Nirvana.

Raz Degan e Cindy Stuart si sono presentati ufficialmente come coppia nel 2023, durante un’intervista a Verissimo. Davanti a Silvia Toffanin, i due sono apparsi molto affiatati, anche se Cindy ha ammesso che Raz non è affatto una persona semplice, descrivendolo come “un uomo di estremi contrasti“. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Raz ha confessato che il segreto del loro amore è la profonda conoscenza reciproca e il fatto che Cindy accetti ogni lato del suo carattere, anche quelli più spigolosi: “Mi segue il 95 per cento delle volte, ma sa anche quando deve lasciarmi andare. Ed è raro trovare una donna che accetti il fatto che sei sposato col viaggio e l’imprevisto”.

Nel 2025, l’ex di Paola Barale è tornato in televisione, entrando a far parte del cast della nuova stagione di Un passo dal cielo. Inizialmente, però, l’attore era piuttosto scettico all’idea di partecipare alla fiction, poiché impegnato in altri progetti, tra cui la scrittura di un’autobiografia e la realizzazione di un documentario. Alla fine, è stata proprio la sua compagna Cindy a convincerlo ad accettare la proposta. “Non avevo voglia di staccarmi da questi impegni. Ma la mia compagna ha letto il copione e mi ha detto che nel personaggio di Stephen c’era molto di me. Così ho deciso di accettare”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.