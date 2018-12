FARIBA TEHRANI VS FRANCESCO MONTE/ La mamma di Giulia Salemi in ospedale: “Volevo andare in palestra e invece”

Mentre sui social si parla delle ostilità – poi smentite – che sarebbero nate tra Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, e Francesco Monte, sul web arriva una notizia allarmante. Fariba è finita al pronto soccorso proprio nelle ultime ore. “Che strana la vita, volevo andare in palestra e mi sono trovata al pronto soccorso. Anche questa volta ho sconfitto Azrael” scrive la mamma di Giulia nel suo ultimo post su Instagram. Dove ancora continua “Grazie […] per avermi dato un’altra occasione. Non ho finito ancora i miei compiti in questa vita”. Non si sa cosa le sia accaduto precisamente, anche se lo spavento per Fariba pare sia stato tanto. Nello scatto postato su Instagram la si vede stesa su di un letto d’ospedale. Forse, nelle prossime ore, sarà lei a svelarci quanto accaduto. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANCORA PROBLEMI TRA FARIBA E GIULIA?

Fariba Tehrani allontanata da Giulia Salemi per colpa di Francesco Monte? Mentre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2019 si avvicina e la bella persiana potrebbe fare del cast, la situazione con la figlia non migliora. Quello che ha fatto durante la sua permanenza nella casa non è piaciuta alla bella Giulia Salemi che adesso si dedica al suo benessere, a diventare indipendente e, soprattutto, a continuare la sua conoscenza con il tronista pugliese, e allora cosa succederà tra loro? Al momento, almeno secondo quanto ha rivelato Fariba, sembra proprio che le cose tra loro non siano migliorate e questo potrebbe essere uno dei temi dell’Isola dei Famosi se davvero la persiana dovrebbe fare parte del cast. Fino ad allora dovremo seguire la questione sui social dove, proprio in questi minuti, Giulia ha lanciato il suo botta e risposta in diretta Instagram. Risponderà anche alle spinose domande sulla madre? Staremo a vedere. (Hedda Hopper)

“DI ME NON HAI CHIESTO NIENTE ANCORA…”

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi torna a far parlare di sé. Questa volta non in televisione, ma tramite il settimanale DiPiù a cui ha affidato una lunga lettera dedicata alla figlia. Stando a quanto pubblicato dalla rivisita, la madre ha cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con la figlia, senza però riuscirci. Per questo motivo, dopo due tentativi andati a vuoto, Fariba ha deciso di scrivere al settimanale di Cairo Editore dicendo: “Ormai è un mese che sei uscita dalla Casa e da me, che sono la tua mamma, non ti sei ancora fatta vedere. Hai chiesto di vedere tante persone, amici, conoscenti, ma di me non hai chiesto nulla a nessuno”. Cosa è successo tra mamma e figlia? Allontanamento voluto o forzato?

Le parole di Fariba Tehrani

Nella lunga lettera pubblicata su DiPiù, Fariba Tehrani ha scritto: “Questa è la terza lettera che ti scrivo. La prima te l’ho scritta quando eri al Grande Fratello, ma non te l’hanno fatta pervenire. La seconda l’ho lasciata nella tua abitazione, sperando che finisse sotto i tuoi occhi, invece la signora delle pulizie mi ha detto che non l’hai degnata di uno sguardo. A questo punto, per entrare in contatto con te, ho deciso di scriverti attraverso Dipiù perché, ne sono certa, quello che ho da dirti almeno qui avrai modo di leggerlo”. Due lettere andate a vuoto, stando a quanto raccontato dalla 56enne iraniana che, dopo lil Grande Fratello Vip 2018 ha cercato di rimediare a quanto successo all’interno della casa. “Ho sbagliato, lo so, io non conoscevo le regole. Se mi avessero spiegato bene, non avrei sbagliato e forse avresti vinto tu” scrive la Tehrani che durante il suo ingresso all’interno della casa del GF VIP ha causato non pochi problemi alla influencer persiana.

Fariba Tehrani contro Francesco Monte

La madre di Giulia Salemi nella lettera pubblicata sul settimanale DiPiù lancia un’accusa diretta anche a Francesco Monte, ex gieffino con cui la figlia si sta frequentando dopo il Grande Fratello Vip 2018. “La verità è una sola. il ragazzo che in questo momento hai al tuo fianco ti sta spingendo ad allontanarti da me” – accusa la Tehrani, che poi avvisa la figlia – “Stai attenta Giulia, chi ti vuole davvero bene dovrebbe aiutarti a ricostruire il rapporto con tua mamma, non a separarti da lei. Presto capirai che tipo di ragazzo è quello che pensi di amare”. Come andrà a finire? Giulia Salemi risponderà o no alla madre?



© RIPRODUZIONE RISERVATA