Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 29 dicembre 2018: Toro e Leone a caccia di emozioni, e gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 29 DICEMBRE 2018

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per oggi, 29 dicembre 2018. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Toro ha un fine settimana in crescendo, si sente davvero molta forza e si deve provare a imporre un cambiamento che spesso è inesorabile. Più di qualcuno, allora, sente il bisogno di vivere delle emozioni più particolari dopo aver vissuto sentimenti un po’ perplessi nelle ultime quattro settimane. Chi ha avuto delle difficoltà in amore deve cercare di recuperare prima che si possano subire delle ripercussioni. Ora è il momento di risolvere soprattutto se ci sono stati dei battibecchi con il partner a cui si è molto legati. Il Leone vive un fine settimana in cui si inizia a parlare molto di sentimenti e il mese di gennaio sarà quello più bello. Ma non si avrà solo amore, visto che il mese di gennaio sarà uno dei più importanti del 2019. Chi appartiene a questo segno ora non dovrebbe restare senza far nulla. Le scelte fatte da ora oppure nelle prossime settimane conta davvero parecchio.

L’Ariete in questo sabato si chiede se sta facendo la cosa giusta, il problema è però che il segno si interroga troppo dopo aver fatto una scelta. Spesso ci si rende conto di essere stati troppo agitati e di aver svelato le carte troppo in anticipo. Non bisogna stancarsi troppo e sarebbe utile conservare le energie in vista del Capodanno. Ci saranno molte novità d’amore a gennaio. I Gemelli spesso si trovano a trascurare l’amore ma questo non accade perché si è cattivi o perché manca l’amore ma perché c’è tanto da fare e le situazioni che si devono mettere a posto non finiscono mai. In questi giorni i Gemelli si sentono un po’ preoccupati per questioni di lavoro o sanno che tra pochi mesi dovranno rimettere mano a un contratto. Si vorrebbe sempre vivere senza avere conflitti ma ora non si può più farlo. Bisogna prepararsi perché il mese di gennaio sarà quello in cui alcune verità nascoste verranno rivelate.

Il Cancro se ha un dubbio in amore a quest’ora dovrebbe averlo già risolto, nel mese di dicembre infatti continua a esserci una Venere davvero importante. Vista questa situazione il periodo di ora non porta a dire “ti amo” definitivi e, tuttavia, non si dice neppure un “lasciami”. Se ci sono dei contrasti si deve cercar di mediare in amore. Forse si è innamorati di una persona che ultimamente si lamenta un po’ di più e non si sa come comportarsi. Altri, invece, dopo aver avuto una separazione preferiscono vivere delle giornate senza impegnarsi. In queste giornate bisogna fare molta attenzione a quello che si dice. L’Acquario è arrivato ad un momento di forza con un fine settimana davvero di grande importanza. L’amore procede meglio a gennaio anche se ci sono sempre alcuni problemi economici. Il 2019 in ogni caso apre le speranze anche in amore dove si potrebbero provare delle belle soddisfazioni.

Lo Scorpione passa un fine settimana liberatorio che invita all’amore. Con un pianeta Venere molto attivo fino alle prime giornate di gennaio gli incontri sono davvero favoriti. C’è chi ha rinunciato all’amore e allora se ci sono state alcune separazioni in qualche modo è il segno ad averla cercata. Come segno d’acqua infatti si è spesso portati a fare determinate cose quando si è stanchi e ci si vuole liberare di qualcuno che non si sopporta più. In ogni caso questa Venere pur se ha agito come separatrice lo ha fatto perché condotta dal segno. Ci sono novità e incontri molto piacevoli soprattutto a Capodanno, quando si avrà molto fascino. I Pesci stanno meglio in questo fine settimana, va meglio rispetto a giovedì, la giornata in cui c’è stato uno stop emotivo. Non si deve agire solo per paura di perdere qualcosa di importante perché l’ansia crea soltanto imprevisti. Bisogna cercare di capire se ci sono in coppia problemi con il partner o se ci si è lasciati un po’ troppo andare. In ogni caso trascurare qualcuno dei Pesci risulta sempre una cosa pericolosa.

Clicca qui per l’oroscopo della settimana

VERGINE PROBLEMI FINANZIARI, SEGNI FLOP

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare ora i segni che si possono considerare flop per la giornata di oggi. La Vergine si trova in un momento in cui potrebbe dover affrontare qualche piccolo problema finanziario. Le difficoltà economiche, dovute da fin troppe uscite inaspettate, portano a dover affrontare la vita un po’ in salita. Nonostante questo c’è la forza per provare a reagire cercando di ottenere dei risultati che si stanno aspettando da diverso tempo. Il Capricorno è in un momento in cui le cose vanno troppo di fretta. Si stanno riscaldando alcune situazioni, un po’ perché c’è la possibilità di scaldare i motori in vista di un 2019 che potrebbe portare ottime prospettive. Al momento però bisogna ancora stringere i denti e cercare di essere determinati nel provare a raggiungere alcuni risultati. Attenzione a quello che potrebbe accadere in futuro perché non tutti si sentono pronti per affrontare le difficoltà che si trovano sulla strada.

Clicca qui per l’oroscopo di ieri

ACQUARIO MOMENTO DI FORZA, SEGNI AL TOP

Voltiamo completamente pagina e soffermiamoci sui segni che si considerano al top per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro vive una chiusura di settimana in costante crescita, con la possibilità di vivere delle situazioni molto interessanti. C’è il bisogno di vivere alcune emozioni sotto diversi punti di vista. Alcuni stanno riflettendo anche su cosa fare del loro futuro. L’Acquario è uno dei segni più forti di questo momento. Lotta e si interroga per raggiungere il risultato, ma non sempre è convinto di quello che fa e se riesce ad ottenerlo. Il 2019 sarà una giornata molto interessante sotto diversi punti di vista. In amore potrebbero arrivare anche delle interessanti soddisfazioni. Questo è un momento interessante e davvero di crescita, si deve quindi credere in sé stessi per raggiungere un obiettivo che da fin troppo tempo sembra essere alla portata ma solo sfiorato e mai raggiunto del tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA