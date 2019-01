Belen Rodriguez e Lucas Langelotti/ Foto, il bacio rubato… alla faccia di Lavezzi e del gossip?

Il ritorno di Belen Rodriguez in Italia si avvicina e con esso anche la fine del gossip oppure no? Al momento la fuga in argentina in solitaria della bella showgirl è riuscita ad attirare l’attenzione e non solo per le foto in costume che ha pubblicato sui suoi social (con tanto di polemiche sull’uso di photoshop alle quali ha risposto allegramente) ma anche per via della comitiva che ha frequentato. Al suo fianco c’erano amici più o meno noti, come il collega Martin Castrogiovanni, ma, soprattutto Ezequiel Lavezzi. I due non hanno mai (almeno in coppia) posato insieme per lasciare intendere l’inizio del flirt ma quello che è vero è che hanno frequentato la stessa comitiva in queste lunghe vacanze argentine di Belen. La showgirl per la prima volta è single e si dedica a sé stessa dopo aver passato anni da un uomo all’altro, ma se non fosse Lavezzi l’uomo che le ha fatto battere il cuore in questi giorni?

IL GOSSIP IMPAZZA E CI SCAPPA… IL BACIO!

Proprio qualche ora fa, mentre il suo profilo social è rimasto immutato, la bella Belen è apparsa in un video di pochi secondi al fianco di Lucas Langelotti, amico di Lavezzi e compagno di serate e vacanze. Qui il dubbio sorge spontaneo, la loro complicità è dovuta a questo o davvero tra i due c’è qualcosa di più alla faccia del campione e del gossip? In un piccolo video lui le chiede qual è stata la parte migliore di questa vacanza e lei sembra dire che sia stata proprio lui, le cose si complicano quando lui le chiede un bacio e poi si avvicina per darglielo ma lei si tira indietro sorridendo e spegnendo poi la telecamera. I fan sono sicuri che si tratta solo di un piccolo scherzetto fatto per gioco durante una serata tra amici e che addirittura Lucas sia gay, ma è davvero questa la spiegazione o mentre tutti pensavano a Lavezzi, Belen era in realtà in compagnia di un altro?

