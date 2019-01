HILDEGARD DE STEFANO È SARA/ Entra nell’orchestra, ma i musicisti si ribellano… (La compagnia del Cigno)

Hildegard De Stefano è la giovanissima attrice che presta il volto a Sara, adolescente ribelle, ipovedente e a tratti irriverente de La compagnia del Cigno. Compagna di banco del protagonista Matteo e talentuosa studentessa del conservatorio, Sara non fa parte dell’Orchestra diretta dal maestro Marioni (interpretato da Alessio Boni), anche se non ama disertare le prove che coinvolgono invece i suoi compagni di istituto. Dotata di un sesto senso fuori dal comune, riesce a sorprendere tutti con il suo intuito e qualche volta, soprattutto a causa del suo carattere da dura, è stata definita come la “Stron*a” del gruppo. Ad alimentare questo aspetto, la fine del suo rapporto sentimentale con Gigi, il chitarrista che ha perso la testa per lei, ma che ha fatto l’errore di dimostrarle, con un trasporto eccessivo, i suoi sentimenti. Ma cosa succederà al suo personaggio nella puntata in onda questa sera?

Hildegard De Stefano è Sara: entra a far parte dell’orchestra, ma…

Sara è l’unica studentessa a tenere testa all’odiatissimo professor Luca Marioni. Il direttore d’orchestra, che in lei vede quella parte severa di sé che nessuno riesce a comprendere, le ha chiesto infatti di essere i suoi occhi e le sue orecchie, oltre a prendersi cura del nuovo arrivato Matteo. Nella prossima puntata, però, Sara sarà al centro delle trame con una storia tutta da non perdere, dal momento che per lei si apriranno le porte dell’orchestra del conservatorio. La ragazza ipovedente otterrà infatti il tanto atteso ok della direttrice dell’istituto e del maestro Marioni, ma il suo ingresso tra le file dei violini susciterà non poche polemiche. Saranno in molti, infatti, a protestare per la sua presenza nel gruppo e diversi ragazzi, tra i quali anche Rosario, l’accuseranno di rallentare l’intera formazione. Riuscirà il direttore d’orchestra a trovare il modo per porre fine alle proteste?

I musicisti si ribellano, Sara contro tutti?

Dopo aver fatto i conti con le proteste dei ragazzi de La compagnia del Cigno e degli altri musicisti dell’orchestra, Sara, interpretata da Hildegard De Stefano, comincerà a riflettere sulla possibilità di mollare tutto. A opporsi fermamente alla sua scelta sarà il maestro Luca Marioni, che, nonostante una serie di difficoltà personali, farà di tutto per supportare la sua permanenza nell’orchestra da lui diretta. Per consentirle di superare l’ostacolo della cecità che non le consente di seguire le sue indicazioni, il direttore d’orchestra farà in modo dimettere anche tutti gli altri ragazzi nella medesima situazione. Ma cosa pensa l’attrice che presta il volto a Sara del suo irriverente personaggio? “Quando ho letto il copione ho sussultato, alcune frasi mi sembravano forti ma non è così. Sara è molto intelligente e sarcastica, un esempio per tutti noi. Ha dovuto conquistarsi da sola l’indipendenza, per questo ha un carattere forte, non vuole sentirsi diversa dai compagni”.



