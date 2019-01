Chiara Ferragni, bikini hot alle Maldive/ Foto, bufera sui social: “da te non me l’aspettavo”

Chiara Ferragni nella bufera. L’influencer più famosa del mondo si sta godendo la luna di miele alle Maldive con Fedez, ma è bastata una foto per scatenare gli haters che, ancora una volta, hanno inondato di commenti negativi il suo profilo Instagram. Per augurare a tutti un buon 2019, Chiara Ferragni ha pubblicato una foto in cui mette in mostra il lato B, assolutamente perfetto nonostante gli stravizi culinari dei giorni festivi. La foto che ha portato a casa quasi 900mila like ha attirato l’attenzione anche di chi considera fuori luogo quella foto per una donna che, oltre a lavorare con i social, è anche mamma e moglie. “Sono scandalizzata. Lasciando stare il fatto che hai un figlio e un marito, e certe cose a parer mio, forse le dovresti mantenere private” – scrive qualcuno mentre altri aggiungono – “Ma ti porti un fotografo in valigia per caso?”, “hai un bellissimo fondoschiena ma che senso ha questa foto da ragazzina? Ci solo altri modi molto più eleganti dei tuoi per mettersi in mostra”.

CHIARA FERRAGNI REPLICA AGLI HATERS

Non solo critiche per la foto del lato B, ma anche per la scelta di partire per le Maldive da sola con Fedez. Chiara Ferragni, infatti, si è concessa il viaggio di nozze a Capodanno lasciando il piccolo Leone in Italia con i nonni. Qualcuno, però, non apprezza la scelta e, sui social, scrive: “E il piccolo Leone? Perché non lo avete portato con voi?”. In questo caso, però, la replica della Ferragni non si è fatta attendere. Stanca di dover giustificare tutto ciò che fa, l’influencer ha replicato così: “Ti sembra un luogo adatto per un bambino di pochi mesi? Mio figlio è con i nonni che lo amano moltissimo. Ma per una volta la potete smettere con questi giudizi senza senso?”.

Visualizza questo post su Instagram Looking at the beginning of this 2019 like Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Gen 1, 2019 at 4:05 PST





