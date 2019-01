MELISSA SATTA/ Video, E’ davvero finita con Kevin Prince Boateng? (SuperBrain)

Melissa Satta torna in tv come giurata speciale della terza puntata di SuperBrain 2019 – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego su Rai1. Non è un periodo facile per ex velina di Striscia La Notizia che si ritrova ad affrontare la separazione da Kevin Prince Boateng. La crisi di cui si è tanto parlato nelle settimane precedenti sembrerebbe essere confermata, anzi la coppia sarebbe pronta a dirsi addio. A lanciare questa volta lo scoop è il settimanale Oggi che parla di pratiche avviate per la separazione da parte della showgirl e del calciatore. Stando a quanto rivelato da Oggi, la Satta sarebbe già ricorsa ad un avvocato per affidargli le carte della separazione.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: è finita?

Sembrerebbe davvero finita tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Manca solo l’ufficialità, anche se le voci di una presunta crisi matrimoniale tra i due sono ricorrenti dalla fine del 2018. Ma quali sarebbero i motivi? Prima di tutto la lontananza tra i due visto che Boateng gioca nel Sassuolo, mentre Melissa ha deciso di continuare a vivere a Milano con il piccolo Maddox. Seconda ipotesi, invece, i rapporti ricongiunti tra il calciatore del Sassuolo e la ex moglie Jenny. A parlare di questo ricongiungimento, che avrebbe fatto ingelosire non poco Melissa, sono stati alcuni settimanali tedeschi. Una cosa è certa: Melissa Satta e Kevin Prince Boateng stanno cercando in tutti i modi di risolvere i loro problemi matrimoniali nel miglior modo possibile, senza far pesare nulla al figlio Maddox di tre anni e mezzo. Intanto la showgirl ha ricominciato ad uscire frequentando una serie di posti alla moda e non solo, visto che è stata avvisata al parco con il cagnolino Pancho e il figlio Maddox. Non solo, la bella Melissa è tornata anche ad allenarsi considerando il video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Melissa Satta: “finché avrò la fede al dito…”

Per dovere di informazione è giusto dire che nessuno dei due, né Melissa Satta né Kevin Prince Boateng, hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla loro crisi matrimoniale. Anzi le ultime parole della showgirl sono state quelle rivolte ad Alfonso Signorini: “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata“. Sicuramente tra i due le cose non vanno benissimo visto che hanno trascorso le vacanze di Natale in due posti diversi: la Satta è volata a Dubai con l’amico Marcello D’Onofrio pubblicando una serie di foto e scrivendo: “I momenti più belli sono quelli passati in famiglia Maddox è nascosto dietro di me”. Ora non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della coppia sull’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi.



