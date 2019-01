Superbrain, Le Supermenti / Anticipazioni 25 Gennaio: in giuria Melissa Satta, Iva Zanicchi e Massimo Ghini

Nuovo appuntamento con Superbrain – Le Supermente di Paola Perego che torna in onda oggi, venerdì 25 gennaio, in prima serata su Raiuno. Accanto alla conduttrice ci sarà nuovamente Francesco Paolantoni mentre in giuria, a giudicare le esibizioni delle supermenti saranno tre giudici d’eccezioni come Melissa Satta, Iva Zanicchi e Massimo Ghini che avranno il compito di scegliere le tre migliori esibizioni delle serata tra le quali il pubblico in studio decreterà il vincitore che porterà a casa un premio in gettoni d’oro. L’ingrediente principale della trasmissione è la capacità mentale dei concorrenti che, sfruttando al massimo il proprio cervello, riescono a dare vita a delle prove davvero affascinanti. Chi, dunque, cercherà di sfidare i propri limiti nella puntata di questa sera? Andiamo a scoprire insieme tutte le esibizioni.

SUPERBRAIN, LE ESIBIZIONI DELLA SERATA

Nella puntata di questa sera, lo studio di Superbrain si trasformerà in un aeroporto con la concorrente che in pochissimi minuti, dovrà memorizzare il contenuto di 20 valigie e ritrovare poi i tre oggetti scelti da uno dei giudice. Il pubblico di Superbrain verrà poi catapultato in una fattoria per la prova di un allevatore che, dopo aver studiato la pezzatura di 100 mucche, dovrà riconoscere, osservando solo una parte della pezzatura, il nome e il numero identificativo di tre esemplari. Un bambino di 11 anni, italo giapponese si misurerà in una prova di calcolo mentre un organizzatore di eventi musicali, dopo aver ascoltato un brano, dovrà riconoscere la sequenza cantata da un coro. E ancora, un concorrente sarà alle prese con un complesso sistema di valvole, da aprire o chiudere nel minor tempo possibile per far scorrere l’acqua attraverso un gigantesco tubo. Infine, una concorrente dovrà memorizzare 15 baci che si scambieranno 30 ballerini ne corso di una coreografia.

IL TORNEO INTERNAZIONALE

Anche questa settimana ci sarà spazio per il torneo internazionale in cui si sfidano le supermenti che hanno partecipato alle edizioni della trasmissione trasmesse in altri paesi. Protagonisti di questa sera saranno l’americano Jeff Hollis e l’italiano Federico Gengotti che, dopo aver guardato due filmati identici, dovranno riconoscere l’unico dettaglio che li differenzia. Ci sarà, poi, l“ExtraBrain” di Francesco Paolantoni che con la rubrica “La pasta del cuore” aiuterà una telespettatrice speciale a riconquistare il suo compagno che non la ama più come una volta. Il nome di tale telespettatrice è Iva Zanicchi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA