PAOLA CARUSO/ L’attacco a Francesco Caserta: ” vomito di uomo, senza vergogna, senza valori”

Paola Caruso torna ad attaccare l’ex fidanzato Francesco Caserta. La ex Bonas di Avanti un altro, in dolce attesa del primo figlio, questa volta ha utilizzato i social network per una nuova invettiva contro l’ex compagno. Tutto è nato da un video pubblicato da Francesco su Instagram in cui viene mostrata una casa. In quel breve filmato la ex concorrente di Pechino Express ha riconosciuto qualcosa di familiare e, senza pensarci su due volte, si è armata di telefono per lanciare una nuova accusa all’ex fidanzato. “La casa in cui dovevamo andare ad abitare noi, per me e il bambino, non era disponibile. Ora pare di sì” scrive su Instagram la ex Bonas ripostando il video pubblicato da Francesco. Poi la showgirl prosegue andandoci davvero sul pesante: “Sempre più schifo, vomito di uomo, senza vergogna, senza valori“. Uno sfogo che prosegue a sorpresa, visto che la Caruso ha in serbo una vera e propria bomba per gli appassionati di gossip.

“Gli avevo dato una chance prima di Natale, ma…”

Sempre su Instagram, Paola Caruso ha condiviso con tutti i suoi fan un’indiscrezione finora mai raccontata: “Dimenticavo, per l’ennesima volta, prima di Natale, gli ho dato un’ulteriore chance di tornare, dimenticando tutto il male fatto al mio bambino e a me”. Una chance che non ha sortito alcun effetto sull’ex fidanzato stando a quanto raccontato dalla ex Bonas di Avanti un altro: “Altra presa in giro, visto che ha detto di venire in Calabria per vederci il 27. Invece ha raggiunto un’altra ragazza portandola al veglione”. Ma non finisce qui, visto che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi lancia un attacco anche alla famiglia di Francesco Caserta: “Il male che si fa agli altri innocenti torna sempre indietro, raddoppiato. Ricorda…”. Le parole della Caruso non hanno lasciato indifferente Francesco Caserta che, proprio tramite i social, ha risposto alla ex così: “La cattiveria dei buoni è pericolosissima. Gli altri la distribuiscono in dosi giornaliere, mentre chi la concentra ne fa strumenti esplosivi”. Poi Francesco ha scritto: “C’è chi crede di avermi messo a tacere perché non rispondo alle loro provocazioni… Dove l’ignoranza parla, l’intelligenza tace”.

Paola Caruso incinta: a febbraio nasce il primo figlio

Nonostante i continui battibecchi ed attacchi social e televisivi, prosegue a gonfie vele la prima gravidanza di Paola Caruso. A fine febbraio diventerà mamma per la prima volta e, nonostante le decisione dell’ex compagno di non volere il bambino, la showgirl ha portato avanti la gravidanza tutta da sola. Una scelta coraggiosa che la ex Bonas di Avanti un altro ha più volte raccontato nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. Il futuro nascituro ha già un nome: si chiamerà Nicola, come il papà adottivo della Caruso che non hai mai nascosto di essere stata adottata.



