Stefano De Martino e Chiara Scelsi/ Foto, incontro con Belen Rodriguez: la showgirl approva?

Stefano De Martino e Chiara Scelsi sono davvero fidanzati? Secondo il settimanale Chi, tra il ballerino e la modella, musa di Dolce e Gabbana, ci sarebbe in atto una frequentazione che potrebbe presto trasformarsi in una vera e propria storia d’amore. Dopo essere stati beccati insieme durante una passeggiata notturna in quel di Milano, De Martino e Chiara Scelsi sono stati beccati nuovamente dal settimanale Chi. Stavolta, però, con loro, c’era anche Belen Rodriguez con la quale il neo imprenditore napoletano ha un ottimo rapporto nonostante la fine del matrimonio. Stefano e Chiara sono sempre più vicini anche se il napoletano ha scelto di festeggiare il Capodanno in montagna con la sorella e gli amici di sempre. Tuttavia, dopo molto tempo, il cuore di De Martino starebbe tornando a battere per una donna. Chiara Scelsi, dunque, sarà quella giusta? Cosa penserà Belen Rodriguez della nuova fiamma dell’ex marito?

STEFANO DE MARTINO E CHIARA SCELSI, INCONTRO CON BELEN RODRIGUEZ

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nonostante la fine del matrimonio, c’è un bene profondo. I due, infatti, superati i dissapori iniziali, sono riusciti a creare un rapporto sereno, anche per il bene del figlio Santiago, basato sul reciproco rispetto. Belen ha così incontrato Chiara Scelsi per le strade di Milano. Le due si sarebbero incontrate in un negozi dove avrebbero fatto shopping. La modella era sola, ma secondo quanto scrive il settimanale Chi, poco prima aveva pranzato proprio con Stefano De Martino. Un incontro come tanti, dunque, quello tra Chiara Scelsi e Belen Rodriguez. La vita sentimentale dei due ex coniugi, dunque, non procede allo stesso modo. Se Stefano sembra aver ritrovato la voglia d’amare, Belen, al momento, è single dopo la fine della storia con Andrea Iannone. Cliccate qui per vedere le foto.

