Damiano Carrara/ Video: “Il vostro affetto è fondamentale per affrontare nuove sfide” (Junior Bake Off 2019)

Il nuovo anno per Damiano Carrara si apre questa sera con il primo appuntamento di Junior Bake Off. Dopo il successo del format dedicato agli adulti, il noto pasticcere torna su Real Time in qualità di giudice, affiancato, ancora una volta, dal re della pasticceria Ernst Knam e dalla giornalista Clelia d’Onofrio. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci sarà ancora una volta Katia Folelsa, nei panni di conduttrice e “alleata” dei piccoli protagonisti in gara. “Buon anno a tutti… – si legge in un post pubblicato dall’amatissimo pasticcere – venerdì 4 gennaio alle 21.10 si ricomincia con #JuniorBakeOff! Vi aspetto… Io mi sto già preparando! @realtimetvit @katioska76 #DamianoFriday”. Tutte le sue followers potranno quindi tirare un sospiro di sollievo: a partire da questa sera sarà ripristinata una delle consuetudini più attese della settimana: l’amatissimo “Damiano friday”. Cosa succederà nel corso della prima puntata?

DAMIANO CARRARA, “NELLA VITA TUTTO È POSSIBILE”

Damiano Carrara ha raccontato la sua avventura negli States – e la conseguente scalata al successo – nel libro “Nella vita tutto è possibile”, un’autobiografia nata per “infondere coraggio e positività in chi si sente senza speranza”. Così come confermato dal noto pasticcere nel corso della presentazione del libro, al centro del suo intento vi è infatti la speranza “di poter dire che, se ci credi, ce la fai”, ma soprattutto sottolineare “che la passione è il motore immobile della nostra vita, quella che ci guida, che ci stimola a guardare avanti, a sognare”. L’amato giudice di Junior Bake Off crede infatti fermamente nei sogni, ma al centro della sua vita c’è la volontà di non dare mai nulla per scontato: “Amo le sfide, mi piace alzare ogni volta l’asticella e scoprire fin dove posso spingermi, quanto posso migliorare, fin dove posso spingermi, crescere, imparare. Altrimenti ho l’impressione di restare fermo”, ha rivelato infatti in occasione della presentazione del suo libro.

“GRAZIE PER L’AFFETTO E IL SUPPORTO”

Tempo di bilanci per Damiano Carrara, che qualche giorno fa, a poche ore dal debutto della nuova stagione di Junior Bake Off, ha salutato il vecchio anno con un filmato che riassume tutti i suoi successi più recenti. Nella breve clip si vede infatti il noto pasticcere alle prese con la sua passione più grande, quella per la pasticceria, ma non mancano immagini sul set dei suoi programmi televisivi in compagnia di Katia Follesa e attimi di vita quotidiana in compagnia della sua amatissima cagnolina Mia. “Ci tengo a ringraziare di cuore tutti per questo fantastico 2018 – si legge nella didascalia che accompagna il filmato sul suo profilo ufficiale – Grazie per l’affetto e per il supporto, sono fondamentali per me per andare avanti ed affrontare ogni volta nuove sfide! THANKS EVERYBODY!”. Il successo con Bake Off, una biografia e la nuova avventura che avrà inizio questa sera: quali sorprese riserverà il nuovo anno all’amato giudice di Real Time?



