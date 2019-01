BIONDO STA MALE/ Piccolo intervento per il rapper di Amici: “niente di preoccupante, ora sto meglio”

Biondo sta attraversando un momento difficile. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha dei problemi di salute, ma nulla di preoccupante come ci ha tenuto a precisare lo stesso cantante di “Dejavu”. In queste ore, infatti, su Instagram ha voluto raccontare ai suoi follower cosa gli è successo, senza entrare però nei particolari. “Scusate l’assenza di questi giorni, sono stato molto male ma niente di preoccupante. Ora sto meglio, più fresco di prima” ha scritto il rapper nella prima storia. Poi poco dopo, per rassicurare maggiormente i fan ha rilasciato ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute: “Devo fare un piccolo intervento e quindi devo stare un po’ in convalescenza per qualche giorno, per questo è saltata anche la crociera”.

Biondo: salta la crociera con Emma Muscat

Nessuna crisi tra Biondo ed Emma Muscat. Un pò di tempo fa il giovane rapper di Amici aveva messo in vendita alcuni biglietti acquistati per una crociera. Una notizia che aveva fatto preoccupare i fan circa una possibile crisi tra la coppia nata durante l’ultima edizione del talent show di Canale 5. Il motivo della vendita dei biglietti è di tutto altro tipo come abbiamo scoperto in queste ore: il rapper sta male e dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento, ma niente di grave come ha precisato lo stesso Biondo nelle sue Instagram Stories. Per questo motivo, a malincuore, il rapper ha dovuto rinunciare alla vacanza che aveva organizzato con la sua amata Emma.

La storia con Emma Muscat procede alla grande

Biondo ed Emma Muscat sono più felici ed innamorati di prima. Nonostante le voci di una possibile crisi tra i due, entrambi gli ex concorrenti di Amici hanno chiarito che le cose tra loro procedono alla grande. In primis a parlare è Emma Musca che a TgCom.24 ha dichiarato: “con Biondo va molto bene. Lo amo tantissimo. Non abbiamo tanto tempo per incontrarci, ma ci sentiamo ogni giorno. Siamo musicisti molto diversi, ma ci diamo consigli. Siamo molto determinati e sappiamo quello che vogliamo”. Anche Biondo ha precisato di amare Emma, ma alla fine di un suo live ha sbottato verso i suoi fan dicendo: “non voglio che alla fine del live, mentre sto facendo un discorso sul mio cambiamento, che voglio mostrarvi il mio lato artistico dove sto mettendo tutta la mia anima, mi si chieda ‘ma tu ed Emma vi siete lasciati?”. Il rapper è oramai stanco delle continue domande sulla sua vita privata. “Io Emma la amo, ma non ho bisogno di dimostrarlo a nessuno” ha sottolineato il rapper tornato in radio con il nuovo singolo “Tokio Hotel”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA