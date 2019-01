Donatella Rettore/ La denuncia della cantante: “Fatico a impormi perchè non lecco il c*lo” (Vieni da me)

Donatella Rettore ospite oggi, lunedì 7 gennaio 2019, della nuova puntata di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai 1. La cantante, recentemente protagonista sui canali Rai con L’anno che verrà, dove ha sfornato l’imitazione della collega Patty Pravo, si racconterà in una lunga intervista. E negli ultimi giorni l’artista del “Kobra” ha sollevato polemiche per l’intervista concessa a Rolling Stone: «Frequento poco i social, ma sono diventati piuttosto aggressivi. E visto che io sono per il peace & love, vorrei che i leoni da tastiera rimanessero tali. E non li paragonerei ai leoni, che sono animali fantastici: sono zecche da tastiera. Ho scritto di essere brontolona e pignola? È vero, lo sono, ma sono anche pragmatica, voglio le cose chiare, pulite, voglio capire». Sottolineando poco dopo: «Se tu pensi male di me, me lo devi dire in faccia, perché mi devo regolare».

DONATELLA RETTORE: “FATICO A IMPORMI PERCHE’ NON LECCO IL…”

Prosegue Donatella Rettore: «Nell’ambiente italico sono stata molto sottovalutata, cosa che non è capitata in Francia, Germania, Olanda e Giappone. Un po’ devo dare ragione a Gianna Nannini: gli stranieri rispettano di più il privato e le scelte di un artista. Io, invece, non vengo rispettata per niente. Cosa mi hanno detto? Che sono una pazza, ma magari chi l’ha detto è più pazzo di me». La cantante di Castelfranco Veneto ha poi aggiunto: «Io faccio un disco bellissimo e dicono «Ah, sì, geniale quella pazza della Rettore», perché comunque devono sempre abbinare la cosa che io sono matta. Evidentemente essere coerenti con sé stessi e con gli altri vuol dire essere anche un po’ fuori. Boh! Può essere! Come ho reagito nel momento in cui ho capito che stavano girando certe voci? Chiaramente a 20 anni te ne freghi, a 30 pure, a 40 cominci a romperti le balle, a 50 e 60 sei proprio esaurita da questa cosa, hai voglia di mandare a quel paese qualcuno. E siccome sono una che non conta fino a dieci, ce ne ho mandati parecchi a quel paese». E lei non è la sola, come spiega: «Siamo in parecchi, la banda dei “non leccaculo” (e che dice quello che pensa) è la più martoriata. Uno si deve prostrare, verso chi, non si sa. Cioè, si sa, ma una volta non era così. Prima si poteva dimostrare il proprio dissenso. Ora viviamo in un periodo un po’ oscurantista».

