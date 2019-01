Margot Robbie interpreterà Barbie/ Per il 60mo compleanno della bambola vedremo il suo primo film live-action

Margot Robbie interpreterà Barbie nel primo live action sulla bambola più famosa del mondo. In occasione dei suoi 60 anni, che compierà a marzo, Barbie ha deciso di approdare al cinema per la prima volta in carne e ossa. La Mattel ha trovato l’accordo con la Warner Bros per la produzione del film con i titoli della nota azienda di giocattoli che volano in borsa del 4.77%. Per Margot Robbie è l’ennesimo premio di un periodo straordinario che la vedrà tra nove giorni nelle sale di tutto il mondo per interpretare la Regina Elisabetta I in Maria regina di Scozia e che più tardi sarà in sala nel nuovo film di Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood” nei panni di Sharon Tate. Margot Robbie ha dichiarato: “Nei quasi 60 anni Barbie ha consentito ai bambini di immaginarsi in ruoli dalla principessa al presidente. Sono davvero onorata di questa parte“. Al momento non ci sono altri dettagli sul cast e sulla trama del film.

Margot Robbie interpreterà Barbie: tutti i film prima del live action

Margot Robbie sarà la prima Barbie in carne e ossa, la prima a recitare in un live action sulla bambola più famosa del mondo. Sono fin troppi però i film d’animazione realizzati su Barbie. Al momento se ne contano ben trentasei e tutti portano ovviamente il nome della bambola nel titolo. Il primo film d’animazione girato su questo tema è “Barbie e lo schiaccianoci” ed è anche relativamente recente, visto che è stato girato nel 2001. L’ultimo invece è del 2017 e si intitola Barbie e la magia del delfino. Negli anni abbiamo visto la bambola impegnarsi nel ruolo di Principessa Rock, pronta a vivere un’Avventura stellare, a confrontarsi con un cavallo leggendario e anche a vestire i panni della Principessa Raperonzolo. Di certo però vederla in carne e ossa, tramite il volto della splendida Margot Robbie, sarà qualcosa di decisamente innovativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA