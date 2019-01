BAFTA 2019/ Nomination degli Oscar inglesi: 12 candidature per The Favourite, c’è Dogman!

Dopo i Golden Globes 2019, è tempo di BAFTA 2019: è tutto pronto per gli Oscar britannici, uno degli eventi più importante della stagione cinematografica. La cerimonia è prevista per il 20 febbraio 2019 e poche ore fa è stato reso noto l’elenco delle candidature: ottime notizie per The Favourite di Yorgos Lanthimos, che ha raccolto 12 nomination, tra cui al miglior film. Bene anche Blackkklansman di Spike Lee, Green Book di Peter Farrelly e A Star Is Born di Bradley Cooper. Conferme anche per Roma di Alfonso Cuaron, che trova spazio nella cinquina per il premio principale, e può sorridere anche il nostro Paese: Dogman di Matteo Garrone si è assicurato la candidatura al miglior film in lingua straniera. Qui di seguito vi riportiamo l’elenco delle categorie principali con relative candidature:

Miglior film

The Favourite

BlacKkKlansman

Green Book

Roma

A Star Is Born

Miglior regista

BlacKkKlansman – Spike Lee

Cold War – Paweł Pawlikowski

The Favourite – Yorgos Lanthimos

Roma – Alfonso Cuarón

A Star Is Born – Bradley Cooper

Miglior attrice

Olivia Colman – The Favourite

Glenn Close – The Wife

Lady Gaga – A Star is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

Viola Davis – Widows

Miglior attore

Steve Coogan – Stan & Ollie

Bradley Cooper – A Star is Born

Christian Bale – Vice

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book

Miglior attrice non protagonista

Amy Adams – Vice

Claire Foy – First Man

Emma Stone – The Favourite

Margot Robbie – Mary Queen of Scots

Rachel Weisz – The Favourite

Miglior attore non protagonista

Adam Driver – BlacKkKlansman

Mahershala Ali – Green Book

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell – Vice

Timothy Chalamet – Beautiful Boy

Miglior film in lingua straniera

Capernaum

Cold War

Dogman

Roma

Shoplifters

Miglior documentario

Free Solo

McQueen

RBG

They Shall Not Grow Old

Three Identical Strangers

Miglior film d’animazione

Incredibles 2 – Brad Bird, John Walker

Isle of Dogs – Wes Anderson, Jeremy Dawson

Spider-Man: Into the Spider-Verse – Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord

Miglior sceneggiatura originale

Cold War – Janusz Głowacki, Paweł Pawlikowski

The Favourite – Deborah Davis, Tony McNamara

Green Book – Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga

Roma – Alfonso Cuarón

Vice – Adam McKay

Miglior sceneggiatura non originale

BlackKklansman – Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott

Can You Ever Forgive Me? – Nicole Holofcener, Jeff Whitty

First Man – Josh Singer

If Beale Street Could Talk – Barry Jenkins

A Star is Born – Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth



