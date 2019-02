IL MISTERO DEI TEMPLARI, ITALIA 1/ Streaming video del film (13 febbraio 2019, oggi)

“Il mistero dei templari – National treasure” ha guadagnato 11 milioni di dollari nel suo giorno di apertura negli Stati Uniti. Ha incassato un totale di 35.142.554 dollari durante il primo weekend. In tutto il mondo ha incassato oltre 347.512.318 dollari, contro un budget di 100 milioni. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, alcune delle quali l’hanno lodata come un’avventura famigliare divertente e diretta, mentre altre hanno ridicolizzato le numerose implausibilità e colpi di scena incredibili. Roger Ebert ha dato al film 2/4 stelle, definendolo “talmente sciocco che la versione dei Monty Python potrebbe usare la stessa sceneggiatura, linea per linea”. L’accademico David Bordwell ha espresso apprezzamento per la pellicola, inserendola nella tradizione dei film d’avventura per bambini Disney degli anni ’50. Ricordiamo che “Il mistero dei templari – National treasure”, clicca qui per vedere il trailer del film, andrà in onda suItalia 1 a partire dalle 21.25, ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Curiosità sul film

Andiamo a vedere qualcosa di più su Il mistero dei templari – National treasure. Tra i protagonisti c’è l’attore americano Justin Bartha nato nel luglio del 1978 la cui carriera sul grande schermo ha avuto inizio nell’anno 2003 grazie al regista Martin Brest che lo ha inserito nel cast della pellicola Amore eterno – Tough Love mentre nel 2004 ha ottenuto immediatamente un grande successo ed una certa notorietà grazie a questa pellicola. Nel 2005 ha recitato nel film Uomini e Donne di Bart Freundlich mentre tra le altre pellicole di maggior riscontro figurano New York I Love You, Una notte da leoni, The Rebound – Ricomincio dall’amore, Una notte da leoni 2, Dark Horse e CBGB mentre in televisione ha recitato nella serie The Good Fight e The New Normal.

Nel cast Nicolas Cage

Il mistero dei templari – National treasure va in onda stasera su Italia 1 in prima serata oggi, mercoledì 13 febbraio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2004 a casa cinematografica della Walt Disney Pictures in collaborazione con la Saturn Films, la distribuzione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è stata gestita dalla Buena Vista Distribution mentre la regia è di John Tureltaub. Il soggetto è stato ideato e sviluppato da Jim Kouf, Oren Aviv e Charles Segars mentre per l’adattamento della sceneggiatura c’è stato l’apporto anche di Cormac Wibberley e Marianne Wibberley. Il montaggio è stato eseguito da William Goldenberg, le musiche della colonna sonora sono state composte da Trevor Rabin e nel cast figurano Nicolas Cage, la splendida Diane Kruger, Justin Bartha, Sean Bean, Jon Voigt, Harvey Keitel e Christopher Plummer.

Il mistero dei templari – National treasure, la trama del film

Per Il mistero dei templari – National treasure andiamo a vedere la trama del film. Ben è un archeologo americano nato in una famiglia dove è grande la passione per tutte le vicende di natura storica che hanno riguardato il corpo dei Cavalieri Templari che si è messo in evidenza soprattutto durante le crociate. Ben e soprattutto suo nonno hanno dedicato gran parte della propria vita nello studiare tutte le vicende riguardanti i Cavalieri Templari con particolare riferimento a quello che viene definito come uno straordinario tesoro chissà i quale posto. Facendo leva su alcuni appunti che suo nonno Finalmente sembra essere riuscito a trovare la traccia che possa portare alla soluzione in quanto capisce che una vecchia nave di nome Charlotte che si trova sotto i ghiacci dell’Antartide potrebbe essere custode del tesoro o quanto meno di un indizio. In queste sue ricerche Ben collabora con altri archeologici e non appena riescono ad entrare nella nave sommersa si rendono conto di essere sulla strada giusta anche perchè viene ritrovato sul relitto un oggetto che fa chiaro riferimento al tesoro dei Templari. Qui tuttavia accade che si crea un forte dissenso tra Ben e gli altri componenti della spedizione in quanto mentre lui vorrebbe donare il tesoro ad un museo gli altri vorrebbero tenerlo per loro in maniera tale da entrare in possesso di un grande quantitativo di denaro. A questo punto nasce una lotta feroce tra Ben e gli altri con quest’ultimi che tentano di ucciderlo senza riuscirci. Parte da questo in momento in poi una vera e propria corsa contro il tempo per mettere le mani sul favoloso tesoro.

