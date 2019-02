BELEN RODRIGUEZ/ “Mio figlio Santiago viene prima di tutto” (Sanremo Young)

Belen Rodriguez arriva su Rai1. Ebbene si, la showgirl argentina ha accettato di entrare a far parte della giuria Academy di Sanremo Young 2019, il talent show canoro condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston di Sanremo. “Quando mi hanno proposto questo Sanremo Young non ho avuto dubbi” ha dichiarato la showgirl durante un’intervista telefonica a Repubblica. Belen siederà in giura accanto a grandi nomi della musica italiana come Rita Pavone, Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, Enrico Ruggeri, ma anche icone del calibro di Amanda Lear. Un ruolo di giurata a cui tiene molto e che la porta indietro nel tempo a quando ha condotto il Festival della Canzone Italiana di Sanremo. “Per me il Festival ha rappresentato una tappa importantissima. Da tanti anni lavoro esclusivamente per Mediaset, però il Festival è il programma a cui sono più affezionata” ha detto a Repubblica.

Belen Rodriguez: “voglio un altro figlio”

Non solo, durante la lunga intervista telefonica rilasciata a Repubblica, Belen Rodriguez si è lasciata andare anche ad un’importante confidenza sulla sua vita privata. A distanza di pochi giorni dalle foto scoop pubblicate dal settimanale Chi di Alfonso Signorini che la vedono riavvicinata all’ex marito Stefano De Martino, Belen lancia una vera e propria bomba: “Mi piacerebbe avere un altro figlio”. Un desiderio legittimo quello della star argentina che con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha avuto il piccolo Santiago, la sua più grande gioia. Sul possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino la showgirl non ha proferito parola, ma si è lasciata scappare solo: “Sono in un momento particolare della mia vita”. Una cosa è certa: nonostante la fama, le copertine e il grande successo, Belen è alla ricerca della felicità e di una vita normale: “Non voglio che la mia vita sia particolare, voglio che sia normale”.

In coppia con Rocco Papaleo

Durante l’intervista, Belen Rodriguez ha voluto smentire anche la parole di Rocco Papaleo. Il comico ed attore, infatti, ha raccontato alla stampa che Belen durante il Festival di Sanremo non gli avrebbe rivolto la parola. “L’avrà detto come battuta voglio sperare, perché non è assolutamente vero. Figuriamoci, chi mi conosce lo sa, io parlo con tutti” precisa la showgirl argentina che ha dedicato anche un pensiero all’amica Maria De Filippi: “Se non impari qualcosa da Maria vuol dire che sei stupida”. Dalla regina di Mediaset Belen ha imparato davvero tanto: “Oggi non ho aspirazioni più alte se non ho la possibilità di scegliere” rivela la Rodriguez, che ha cambiato le sue priorità: “oggi mio figlio Santiago viene prima di tutto. Preferisco non entrare nel privato, ma gli anni passano e il tempo è un bene prezioso”.



