Cake Star 2019/ Anticipazioni 15 febbraio: sfida tra le pasticcerie di Genova

Se Alessandro Borghese con il suo 4 Ristoranti gira l’Italia per cercare i migliori ristoranti di una determinata zona, Damiano Carrara e Katia Follesa, con Cake Star, cercano le migliori pasticcerie d’Italia. Cake Star, pasticcerie in sfida, torna in onda oggi, venerdì 15 febbraio, in prima serata su Real Time, per trovare la migliore pasticceria di Genova. Proprio la Liguria è stata protagonista di una puntata di 4 Ristoranti ambientata a Sanremo. La città della Lanterna, invece, è la protagonista del programma itinerante più dolce della televisione italiana. A sfidarsi nella nuova puntata di Cake Star saranno tre delle più importanti pasticcerie della città che cercheranno di vincere a gara attraverso la qualità dei prodotti, il servizio, ma anche la presentazione dei dolci. Oltre al palato, infatti, i pasticceri dovranno essere bravi a colpire i giudici attraverso la presentazione del dolce.

LE PASTICCERIE DI GENOVA IN SFIDA IL 15 FEBBRAIO

Nella puntata di Cake Star del 15 febbraio, si sfidano tre delle più rinomate pasticcerie di Genova. La prima è la Pasticceria Traverso fondata nel lontano 1893 e gestita da Francesco, 35 anni, considerato uno dei migiori pasticceri della città. La seconda pasticceria è Pasticceria Poldo che dal 1964 contribuisce ad addolcire il palato dei cittadini di Genova e considerata una vera istituzione in città. I suoi dolci, infatti, come riporta i portale Mentelocale Genova, sono apprezzati persino a Buckingam Palace. Infine, la terza pasticceria in gara è la Pasticceria Mantero gestita da Stefania che, figlia di un pasticcere ha i suoi punti di forza nella decorazione e nelle vetrine. Dopo la prima sfida, nel duello finale ci sarà spazio solo per due pasticcerie per poter poi eleggere la migliore di Genova. Quale sarà?

LE REGOLE

In ogni puntata, Damiano Carrara e Katia Follesa arrivano nella città in cui si svolgerà la sfida per eleggere la migliore pasticceria. Ogni sfidante deve conquistare il palato dei giudici e degli avversari attraverso i propri dolci. Al termine dell’assaggio, sia i giudici che i concorrenti hanno a disposizione un punteggio da 0 a 5 da assegnare valutando la pasticceria, il cabaret di paste e il pezzo forte. Solo chi avrà ottenuto il punteggio maggiore potrà accedere al duello finale che si svolge in un luogo imparziale per aggiudicarsi il trofeo di Cake Star e un premio in denaro di 2mila euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA