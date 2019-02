DONATELLA MILANI/ Video, “La Rettore è carina con me, è un’amica” (Ora o mai più 2)

Donatella Milani è pronta a tornare sul palcoscenico di “Ora o mai più 2“, il programma musicale del sabato sera di Raiuno condotto da Amadeus. Per la cantante si tratta di un nuovo inizio, anche se in realtà lo scorso anno era già rientrata nelle rosa dei concorrenti, ma ha dovuto lasciare a programma iniziato per dei problemi di salute della madre. Quest’anno, nonostante il grande dolore per la perdita della mamma, Donatella ha deciso di rimettersi ancora una volta in gioco: “Quando mi hanno richiamato da “Ora o mai più” ero un po’ indecisa se tornare o meno, perché la ferita è ancora aperta. Alla fine ho deciso di prendereparte al programma perché è un’opportunità, perché questo è il mio lavoro, mi serve, può portarmi a fare più cose, delle serate, posso avere ancora più allievi nella mia scuola di canto. Non potevo dire di no, mi sono data una pedata nel sedere e sono andata” ha confidato dalle pagine di RadioCorriereTv.

Donatella Milani: ecco perché sono stata lontana dalle scene

Durante la puntata di sabato 2 febbraio 2019 di Ora o mai più 2, Donatella Milani si è esibita con la sua coach Donatella Rettore sulle note dei “Lamette”, hit del 1982. Un’esibizione che non ha convinto particolarmente la giuria dei coach che ha così votato: Fausto Leali 7, Orietta Berti 6, Red Canzian 6, Ornella Vanoni 6, Toto Cutugno 6, Marcella Bella 7 e Ricchi & Poveri 7 per un totale di 45 voti. Successivamente la cantante è tornata sul palco per duettare con l’ospite della serata Enrico Ruggeri sulle note di “Mistero”, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 1994. Una votazione unanime per l’artista che ha totalizzato un ottimo punteggio. Il ritorno a Ora o mai più rappresenta una grande opportunità per la cantante costretta tempo fa a ritirarsi per un problema alla corde vocali: “per tre anni sono rimasta senza voce, era un problema fisico che non si poteva operare in quanto avrei rischiato di perdere completamente la voce”. La Milani, intervistata da RadioCorriereTv, ha ricordato che quell’anno doveva lavorare ad un importante progetto con Maurizio Solieri, il produttore di Vasco Rossi, ma la cosa è sfumata.

Donatella Milani: “Rettore è molto carina con me”

Donatella Milani ha poi parlato anche della coach Rettore: ” Al di là del personaggio, delle stravaganze, Donatella in tanti casi dimostra di essere un’amica, è molto carina con me. Abbiamo entrambe una personalità forte, ritmica, quindi l’abbinamento può essere stato giusto. Con sincerità mi trovo un po’ in difficol-tà con i suoi testi, che sono degli scioglilingua. È difficile cantare i pezzi della Rettore. Quando mi metto a studiare e a provare non mi rimangono certe cose, le sto dietro ma lei va a duemila”. Una cosa è certa il sogno del cassetto di Donatella Milani è quello di vivere felice e serena: “a 55 anni ne ho passate diverse, ho toccato gli estremi. Una vita con tanti alti e tanti bassi. Ora voglio andare alla vecchiaia serena” ha raccontato a RadioCorriereTv. Sul vincitore di Ora o mai più 2 non si espone: “Sinceramente penso che il connubio più giusto sia quello Silvia Salemi-Marcella Bella, ma molto dipende anche dalla popolarità del coach. Non lo so dire, non lo voglio dire”.





