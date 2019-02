DONATELLA RETTORE/ “Sanremo 2019? Dopo l’incidente ho dato un’occhiata: soporifero e noioso”

Donatella Rettore potrebbe non essere più presente al programma “Ora o mai più 2“. In queste ore la cantante di “Kobra” ha pubblicato una serie di messaggi sui social che hanno fatto preoccupare davvero tanto i suoi fan. Mercoledì scorso l’icona degli anni ’80 è stata vittima di un incidente casalingo che l’ha costretta a recarsi in ospedale. A raccontato cosa è davvero successo è stata la stessa Rettore che su Instagram ha pubblicato una serie di foto accompagnate da alcune didascalie che la ritraggono su una sedia a rotella presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto. Non solo, visto che la cantante ha pubblicato anche una foto con tanto di piede ingessato con un messaggio inequivocabile.

Donatella Rettore: “ho fatto un volo enorme”

“Ho fatto un volo che non finiva più e adesso son tutta rotta” con queste parole Donatella Rettore racconta il terribile incidente domestico che lo scorso mercoledì l’ha costretta a recarsi presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto. Un banale incidente domestico che ha fatto preoccupare i tantissimi fan ed ammiratori della cantante, attualmente impegnata come coach di Donatella Milani nella seconda edizione di “Ora o mai più 2”. Il bollettino medico è davvero allarmante: “Mi sono rotta la caviglia e il gomito, sono tutta ingessata” dice la Rettore, che ha trascorso l’intera giornata di mercoledì in Ospedale. A peggiorare le cose anche una brutta febbre, che potrebbe spingere la cantante a non partecipare alla prossima puntata dello show musicale condotto da Amadeus su Rai1. La Rettore è però positiva: “se la febbre non persiste, tornerò senz’altro a Ora o Mai più… nonostante mi abbiano prescritto una prognosi di trenta giorni. Non si canta con le caviglie e con i gomiti… come certi invece fanno” precisa la cantante riferendosi a chi sui social in questi giorni parlava di un suo possibile ritiro anticipato dal programma di Rai1.

Donatella Rettore su Sanremo 2019

Nonostante l’incidente domestico, Donatella Rettore è riuscita a seguire in parte la 69esima edizione del Festiva della Canzone di Sanremo 2019. Raggiunta da ilfattoquotidiano.it, la cantante veneta ha raccontato con la sua solita schiettezza: “Ho provato a vedere la prima puntata ma mi hanno trovata svenuta, anche perché mi ero appena fatta male”. La Rettore non ha apprezzato particolarmente il Sanremo Bis di Claudio Baglioni, anche se a dirla tutta non è l’unica. Anche Cristiano Malgioglio sui social ha bocciato l’edizione 2019 del Festival scrivendo: “Ho voglia d’allegria e GloriaEstefan e’ la cantante giusta per farmi dimenticare qualche brutta canzone di questo SanremoRai . Meno male che la musica e’ vita. Si salvano solo 5 canzoni di questo Festival”. Per la Rettore è un Festival noioso e soporifero come ha raccontato a ilfatto a cui ha rivelato: “Mercoledì ho buttato un’occhiata. Mi autocito: era una menata galattica. Gli allievi di Ora o mai più sono più bravi di alcuni Big di questo Festival, all’Ariston ho sentito delle stonature incredibili”.



