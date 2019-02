Red Canzian/ “Io e i Pooh abbiamo sempre pensato all’Italia, ma…” (Ora o mai più 2)

Red Canzian torna a vestire i panni di coach per il nuovo e attesissimo appuntamento di Ora o mai più 2. Ad attenderlo, dopo lo stop causato dalla settimana sanremese, ancora una volta Jessica Morlacchi, una delle protagoniste più talentuose del format che proprio grazie al suo maestro sta riscoprendo la gioia di cantare e esibirsi sul palco. Una delle ultime emozionanti performance, quella sulle note di “Noi due nel mondo e dell’anima”, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico in sala e dalla giuria, che se l’inarrestabile Donetalla Rettore non gli ha risparmiato una piccola frecciatina sul suo essere un “tombeur de femmes”. A difenderlo le parole di Jessica Morlacchi, per il quale Canzioan: “È tutt’ora un bell’uomo, pensa quanto rimorchiava da giovane”. Il coach, però, continua a tenersi a debita distanza dal chiacchiericcio del parterre,i l suo unico proposito è infatti quelli di veder sbocciare la sua allieva.

Red Canzian e la dedica a Valerio Negrini

Nell’ultima puntata di Ora o mai più 2, Red Canzian ha voluto rendere omaggio al suo passato musicale. Sul palco della kermesse si è esibito infatti sulle note di Uomini soli, un successo scritto da Valerio Negrini e Robi Facchinetti che nel 1990 si è classificato primo al Festival di Sanremo. Ma prima di dare il via alla performance accompagnato da Jessica Morlacchi, il coach ha voluto ricordare proprio l’autore scomparso, al quale ha dedicato questa breve dedica: “Valerio Negrini è stato un grandissimo poeta che purtroppo se n’è andato troppo presto – ha detto il cantante poco prima di esibirsi sul palco – ma ha lasciato delle pagine straordinarie nella musica del mio fratellino Robi Facchinetti”. E dopo il messaggio ha dato vita a un’esibizione da brividi: Jessica Morlacchi è attualmente terza nella classifica provvisoria dei protagonisti.

“Io e i Pooh abbiamo sempre pensato all’Italia, ma…”

In seguito all’esibizione sulle note di Uomini soli, Red Canzian e Jessica Morlacchi hanno ricevuto una standing ovation. Ad alzarsi in piedi non solo gli spettatori nello studio di Ora o mai più 2, ma anche Toto Cutugno, che ha riservato alla Morlacchi un sonoro 10. Il cantautore ha inoltre rivelato un piccolo aneddoto che oggi lo lega a Red Canzian e, in particolare, all’anno in cui “Uomini soli” ha ottenuto la vittoria all’Ariston: “I Pooh hanno visto meritatamente – ha confermato l’artista – io sono arrivato secondo. Sai cosa mi hanno regalato? Non sono andati all’Eurofestival ed è andato il secondo. E io sono l’unico uomo italiano a vincere l’Eurofestival”. Nelle successive parole di Canzian i motivi di questa scelta: “Non siamo andati perché avevamo una tournée già pronta e abbiamo fatto questo errore con l’estero, perché abbiamo sempre pensato all’Italia, al nostro pubblico, alle tournée, ai concerti, per cui abbiamo regalato a Toto questo posto all’Eurofestival”.





