LUIGI CASCIO/ Video, “la musica per me è tutto” (Sanremo Young 2019)

Luigi Cascio è uno dei giovani protagonisti di Sanremo Young. La prima puntata del talent show musicale condotto da Antonella Clerici è andata in onda venerdì 15 febbraio e ha decretato quali sono i migliori dieci tra i venti ragazzi selezionati, nella fase iniziale, dalla Clerici stessa, da Gianmarco Mazzi e dal Maestro Diego Basso. Il giovane Luigi Cascio è stato il penultimo ad esibirsi nei duelli previsti dal format. La sfida si è volta tra Luigi e Halien sulle note della canzone di Marco Mengoni, “L’essenziale”. Al termine della battaglia il pugliese Halien, che all’anagrafe si chiama Pietro Peloso, è stato costretto, dopo il voto della giuria, a tornare a casa, lasciando spazio al collega, entrato di diritto a far parte del cast della seconda edizione di Sanremo Young che, rispetto alla precedente, ha una novità: il vincitore concorrerà automaticamente tra le nuove proposte del Festival di Sanremo. Le prossime esibizioni, tra le quali si svolgerà anche quella di Luigi Cascio, appunto, saranno trasmesse venerdì 22 febbraio, sempre dal Teatro Ariston di Sanremo.

Luigi Cascio, un siciliano a Sanremo Young

Luigi Cascio è siciliano, proviene da Menfi, un piccolo paese in provincia di Agrigento. Ha 15 anni e frequenta la seconda classe del liceo scientifico. A scuola le sue materie preferite sono il latino, l’arte, l’inglese e l’educazione fisica, che ama praticare grazie alla sua grande passione per lo sport. La sua è una famiglia in un certo senso piuttosto numerosa: è composta dal papà Giuseppe, dalla mamma Rosa, dalla sorella, da un coniglio e da due pesciolini. Tutti i Cascio, animali inclusi, lo supportano con affetto, fiducia ed entusiasmo in questa nuova avventura televisiva, convinti del fatto che il piccolo di casa sarà in grado di mostrare a tutti il suo grande talento. Luigi prende lezioni di canto presso un’accademia milanese e, da un mese, ha integrato questi studi con altre lezioni che riceve direttamente in Sicilia. I suoi gusti musicali sono variegati e vanno dai grandi nomi della musica del passato a quelli delle pop star più in voca nell’ultimo periodo: adora Lucio Dalla, Lucio Battisti e Riccardo Cocciante, ma anche Lara Fabian e l’americana Christina Aguilera.

“La musica per me è tutto”

Durante il suo video di presentazione ufficiale a Sanremo Young, Luigi ha dichiarato di essere appassionato di canto da quando era solo un bambino. Quando gli viene chiesto di descrivere qual è l’emoji che più lo rappresenta, Luigi risponde immediatamente “il microfono”. Il motivo è semplice: l’apparecchio comunemente utilizzato per cantare gli ricorda la sua grandissima passione per la musica. “La musica è importantissima per me, è tutto!“, afferma con sicurezza nonostante la sua giovanissima età. La canzone che avrebbe voluto scrivere o interpretare è “Caruso” di Lucio Dalla, uno dei suoi cantanti preferiti. “È stata la prima canzone che ho cantato. Il testo è fantastico e mi rappresenta molto“, confida il giovanissimo concorrente di Sanremo Young. Sarà lui il vincitore della seconda edizione del talent, il cui nome sarà proclamato il prossimo 15 marzo? Vedremo! Intanto Luigi si dice pronto a lottare, a dare il massimo. Nonostante il suo aspetto minuto, il ragazzo nasconde una forza immensa dentro di sé. Sarà per questo che tutta la Sicilia sta già facendo il tifo per lui.





