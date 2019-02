TINA KUNAKEY/ Video, la moglie di Vincent Cassel nuda sui social, e lui…

Tina Kunakey è tornata protagonista su Instagram dove ha pubblicato un breve video in cui appare senza veli. Pochi secondi che lasciano molto spazio all’immaginazione, visto che la modella è completamente nuda dietro un telo bianco. Un video stile “9 settimane e mezzo” che ha fatto letteralmente impazzire i fan rimasti colpiti dalla sua bellissima ombra. Il telo bianco, infatti, copre il corpo senza veli della bellissima modella che mostra fierissima il suo pancione, mentre si tocca i lunghi capelli ricci. Poco dopo a raggiungerla dietro il telo bianco è il marito Vincent Cassel, che scherzando cerca di abbassarsi lo slip. Una breve apparizione che nel giro di pochissime ore ha sedotto migliaia e migliaia di follower.

Tina Kunakey come Kim Basinger su Instagram

Inutile negarlo, il video pubblicato da Tina Kunakey su Instagram ha fatto immediatamente pensare al film cult “9 settimane e mezzo” dove una bellissima Kim Basinger era protagonista di un sensualissimo spogliarello celato da un telo bianco. La modella Tina ha voluto in parte omaggiare la scena cult di questo film, visto che sembra muoversi proprio con la stessa eleganza dell’attrice americana. Una cosa è certa: il breve filmato ha immediatamente fatto il giro del web conquistando l’attenzione dei fan, ma anche dei media visto che la notizia è stata riportata su tutti i più importanti siti e magazine di gossip. Ricordiamo che la bellissima modella è in attesa del primo figlio dal marito Vincent Cassel con cui è convolato a nozze la scorsa estate.

Tina Kunakey e Vincent Cassell presto genitori

Un amore importante quello tra Tina Kunakey e Vincent Cassell, che durante l’estate 2018 hanno deciso di sposarsi e mettere su una famiglia. La coppia, infatti, è in attesa del primo figlio che sarà una bambina; per la modella è il primo, mentre per Vincent Cassell si tratta del terzo figlio se consideriamo i due nati dal precedente matrimonio con Monica Bellucci. Tina, che ha ben 31 anni di differenza dall’attore e regista francese, è oramai prossima al parto, ma questo non le impedisce di mostrarsi sempre in grandissima forma e bellissima sui social.





© RIPRODUZIONE RISERVATA