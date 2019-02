VALENTINA RAGNOLI, CHI E’ LA FIDANZATA DI EINAR/ “Sono qui al tuo fianco, forza amore ti amo”

Einar è uno dei protagonisti della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 dove gareggerà con il brano “Parole Nuove”. Al suo fianco in questa nuova ed importante avventura ci sarà sicuramente la fidanzata Valentina Ragnoli a cui il cantante ha dedicato una canzone durante una delle puntate del talent show Amici di Maria De Filippi: “Questo bacio è per lei. Non la vedo da tempo e mi manca tantissimo” aveva detto il giovane cantante. Reduce dall’esperienza televisiva del programma di Canale 5, Einar è riuscito quest’anno a conquistarsi uno dei posti di accesso per partecipare direttamente tra i Big di Sanremo, un’esperienza che sicuramente avrà reso orgogliosa la giovane Valentina.

Chi è Valentina Ragnoli

Classe 1995, Valentina Ragnoli è una giovane ragazza. E’ iscritta alla Facoltà di Economia presso l’Università degli Studi di Brescia, ma ha anche una grandissima passione per la danza. Valentina, infatti, è una ballerina, ma si diletta anche a fare l’influencer sui social. I due si sono conosciuti all’incirca un anno fa: un vero e proprio colpo di fulmine, visto che Einar e Valentina si sono subito innamorati l’uno dell’altro. Tantissime le dediche che Valentina ha fatto al suo amore: “Oggi volevo spendere due parole per te amore. Sono ogni giorno sempre più orgogliosa di quello che sei e che stai diventando, sia a livello personale che come cantante” ha scritto la giovane ballerina sui social. Poi un messaggio di incoraggiamento e sostegno per il primo Sanremo: “Ti sostengo e sosterrò sempre, sia in questo tuo percorso che al di fuori. Sono qui al tuo fianco. Ed hai proprio ragione ‘chi non rischia non rosica’. Forza amore, ti amo”. Intanto voci di corridoio parlando di un possibile matrimonio tra i due. Anche la mamma di Einar è felice della scelta del figlio: “Valentina è una ragazza che mi piace molto e che mi sembra sia molto innamorata”.

