MARCO MENGONI E TOM WALKER/ Video, “Hola (I say)” sul palco dell’Ariston (Sanremo 2019)

Marco Mengoni sarà ospite alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019 durante la seconda puntata di mercoledì 6 febbraio. Si tratta di un ritorno per l’ex vincitore di X Factor che sul palcoscenico del Teatro Ariston presenterà dal vivo il nuovo singolo “Hola (I Say)” estratto dall’album “Atlantico” e cantato con Tom Walker. Un duetto col botto visto che il brano è da circa 8 settimane ai vertici di tutte le classifiche sia radiofoniche che digitali. Un grandissimo successo certificato già disco di platino per le vendite. Per Mengoni si tratta della quarta presenza al Festival dopo la vittoria nel 2013 con “L’Essenziale” e la partecipazione nel 2014 per omaggiare Sergio Endrigo sulle note di “Io che amo solo te”.

Marco Mengoni: 10 anni di carriera

Non solo, la partecipazione di Marco Mengoni a Sanremo 2019 coincide con un’importantissima festa. Il cantante, infatti, festeggerà i primi dieci anni di carriera. Quale occasione migliore se non quella di tornare sul palcoscenico di Sanremo con l’amico e collega Tom Walker con cui duetterà sulle note di “Hola (I Say)” certificato come il brano più trasmesso dalle radio nel mese di gennaio 2019 stando ai dati pubblicati da EarOne. Oltre alla radio, la canzone ha raggiunto oltre 10 milioni di stream su Spotify ed è stabile ai vertici su iTunes e nella top 5 di Apple Music. Il singolo fa parte del nuovo lavoro discografico “Atlantico” pubblicato lo scorso 30 Novembre e certificato disco di platino per le vendite. Subito dopo Sanremo, Marco Mengoni tornerà in Spagna dove è attualmente impegnato nella promozione della versione spagnola del disco, mentre dal prossimo mese di Aprile sarà in tour nei più importanti palasport italiani.

Atlantico Tour

Per l’Atlantico Tour, Marco Mengoni farà le cose in grande. Annunciate cinque date speciali in Europa: Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi, Madrid a conferma di come il nome di Marco abbia oramai superato i confini italiani. Dopo le prime cinque date europee, il cantante sarà dal vivo in Italia dal mese di Aprile per un tour che si preannuncia già da record. Venduti già più di 150 mila biglietti con date raddoppiate a Torino, Bari, Firenze, triplicate a Roma e quadruplicata a Milano. La partecipazione al Festival di Sanremo è la ciliegina sulla torta di un anno da record e per festeggiare i primi 10 anni di carriera; anni in cui Marco ha conquistato grandissimi traguardi imponendosi nel mercato discografico italiano come uno dei cantanti di maggior successo degli ultimi anni.





