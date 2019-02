Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco/ Bella e paziente: “Grazie per avermi regalato l’infinito”

Maria Finizio è la donna che, da anni, è accanto ad Amedeo Grieco, il comico del duo Pio e Amedeo. Nonostante in coppia con l’amico, Amedeo tiri sempre fuori le sue doti da latin lover apprezzando la bellezza delle ragazze che incontra. Il comico foggiano, però, può divertirsi corteggiando per gioco le ragazze perchè, al suo fianco, ha una donna non solo bellissima, ma anche intelligente, paziente e poco gelosa. Non potrebbe essere diversamente considerato che, negli ultimi anni, Amedeo, insieme a Pio, ha girato il mondo per registrare le puntate di Emigratis tirando fuori le sue doti da playboy, Dietro la sua immagine da “uomo che non deve chiedere mai”, però, c’è un uomo innamorato sia della moglie Maria che dei loro splendidi figli.

MARIA FINIZIO: UNA VITA TRANQUILLA DA MAMMA E MOGLIE

Nonostante il successo di Amedeo Grieco che, insieme a Pio, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 è pronto a conquistare il pubblico del Teatro Ariston, Maria Finizio conduce una vita tranquilla a Foggia dove continua a fare la moglie e la mamma. Maria, infatti, è solita aspettare il ritorno del marito nella città pugliese dove, quando Amedeo non c’è, trascorre le sue giornate con i suoi cuccioli, un maschio e una femmina. Amedeo e Maria, innamorati e uniti, sono riusciti, nel corso degli anni, a formare una meravigliosa famiglia. E’ proprio questo il segreto della serenità di Amedeo Greco che, nonostante sia riuscito a conquistare la platea nazionae, è rimasto sempre lo stesso ragazzo con gli stessi valori.

MARIA FINIZIO: LA DEDICA DI AMEDEO GRIECO

Anche Amedeo Grieco riesce ad essere romantico. Il comicio del duo Pio e Amedeo, infatti, si è trasformato in un uomo d’altri tempi, dedicando delle splendide parole a Maria Finizio che gli ha regalato i due gioielli più preziosi ovvero i figli. In occasione della nascita della piccola Alice, venuta al mondo a novembre, Amedeo, su Instagram, ha scritto: “Poco più di 3 ore fa sono diventato papà per la seconda volta …e ora penso ad Alice, che in mezzo ai vagiti suoi un pò dormirà e un pò si strofinerà i pugnetti chiusi mentre starà decifrando le prime luci della vita… Maria è stata bravissima e sta bene, e io la ringrazierò all’infinito, perchè quello che mi ha dato è l’infinito stesso… Alice è la nostra bimba, è nata stanotte per farmi già capire che perderò il sonno per sempre…d’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato”.





