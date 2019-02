Maurizio Carucci (Ex Ottago), chi è la ragazza che ha abbracciato nel pubblico? (Sanremo 2019)

Maurizio Carucci degli Ex Otago ha attirato l’attenzione durante la seconda puntata della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019. Durante la performance sulle note di “Solo una canzone”, il frontman della band genovese sul finale ha abbracciato una misteriosa donna seduta in prima fila. Di chi si tratta? Con molta probabilità il cantante ha voluto abbracciare la fidanzata Martina Panarese con cui da quasi quattro anni convive nella campagne di Albera Ligure nella Val Borbera. Una scelta importante visto che il cantautore ha lasciato la città di Genova per amore e per un importante progetto di vita in due.

Maurizio Carucci abbraccia una donna misteriosa: ecco chi è

Si tratta di Martina Panarese, la fidanzata che da circa quattro anni condivide la propria vita con il musicista. Di professione grafica, Maurizio e Martina hanno creata una microazienda agricola: la Cascina Barban. Inizialmente sono partiti semplicemente con la produzione di ortaggi, ma nel corso degli anni l’azienda è cresciuta ed oggi si occupano anche di asini e vigne. Ecco cosa i due hanno raccontato a Repubblica: “facciamo il grano, coltiviamo la fagiolana, il fagiolo tipico della vallata riscopriamo buone pratiche agronomiche, come la rotazione dei campi, e lavoriamo per avviare un mercato di prossimità”. La coppia ha un obiettivo, un sogno che vorrebbero realizzare insieme: “far presto diventare il nostro progetto un collettivo, magari attingendo da dove veniamo noi”.

Maurizio Carucci: contadino pop

Una scelta di vita lontano dal clamore mediatico e dal caso cittadino quella fatta da Maurizio Carucci e dalla fidanzata Martina Panarese che la coppia ha motivato così: “Avevamo bisogno di cambiare vita, ma continuiamo a frequentare tutto il bello della città. Siamo contadini di zappa e di Mac”. Maurizio Carucci si definisce un contadino pop, anche se le difficoltà non mancano nel coordinare una vita da artista a quella di agricoltore come ha raccontato a FruitbookMagagine: “Con passione e sudore, ma è una fatica che ti gratifica. E poi oggi c’è la tecnologia, che ti agevola nel fare più cose contemporaneamente. Il musicista e il contadino sono due aspetti di me che viaggiano paralleli, non potrei fare a meno di nessuno di essi”.



