RAF/ Video, stasera al Festival con Umberto Tozzi: la carriera e il tour con il collega e amico (Sanremo 2019)

Raf e Umberto Tozzi questa sera saliranno insieme sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2019, in qualità di ospiti. La terza serata del Festival della musica, oltre alle esibizioni dei restanti Big in gara, vedrà anche il duetto molto atteso dai fan. Naturalmente, il palcoscenico di Sanremo per entrambi, non rappresenta certamente una novità. Tutte e due negli anni passati, hanno più volte gareggiato, portandosi a casa anche buoni risultati. Per quanto riguarda Raffaele Riefoli (questo il vero nome di Raf), siamo parlando di una carriera che va avanti da oltre trent’anni. In totale nel corso del suo lavoro con la musica, ha pubblicato la bellezza di 21 album, di cui 14 in studio, 1 live e 7 raccolte. Ha venduto milioni di copie, vinto tre edizioni del Festivalbar e partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo. Raf, dopo un esordio nella scena new-wave fiorentina con i Café Caracas, fondati insieme a Ghigo Renzulli (futuro chitarrista dei Litfiba), decide di virare verso il filone dance-pop.

Raf, la carriera: stasera a Sanremo 2019 con Umberto Tozzi

Il successo per Raf arriva con la famosissima “Self Control” che data 1983, brano prodotto da Giancarlo Bigazzi. Proprio questa canzone dallo stampo internazionale, lo fa addirittura arrivare in testa alle classifiche USA anche per merito dell’interpretazione di Laura Branigan. Nel 1987, arrivano le molte collaborazioni redditizie e fruttuose. Proprio con l’amico Umberto Tozzi, interpreta “Gente di Mare” che conquista il terzo posto all’Eurovision Song Contest. Per il trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, Raf scrive Si può dare di più che vince il Festival di Sanremo. Arrivano poi, moltissimi singoli di successo, quali: Cosa resterà degli anni Ottanta (1989), Ti pretendo (1989) Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è, Oggi un Dio non ho (1991), Il battito animale (1993), Sei la più bella del mondo (1995), Infinito (2001), In tutti i miei giorni (2004). Nel 2005 le collaborazioni con Edoardo Bennato, Alex Britti e Ron. Nel 2013 la collaborazione con Max Pezzali e dopo due anni il nuovo album “Sono io”. Nell’ottobre 2018, nasce la nuova cooperazione con Umberto Tozzi pubblicando “Come una danza”, singolo che anticipa l’uscita del doppio CD “Raf Tozzi” uscito nel novembre 2018. Da aprile di questo anno, partirà anche il tour anticipato dalla loro esibizione di stasera.





© RIPRODUZIONE RISERVATA