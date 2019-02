Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo/ “Ho perso l’amore per i troppi impegni”

Non c’è Federica Lelli accanto a Ultimo durante la sua seconda esperienza al Festival di Sanremo, la prima da big dopo la vittoria dello scorso anno nella categoria Giovani. La storia d’amore tra il cantautore romano e la giovane che era al suo fianco da tempo, è finita a causa dei troppi impegni di lui che, improvvisamente, si è ritrovato in un vortice inimmaginabile. A confermarlo è stato proprio Ultimo che, intervistato dal settimanale Oggi durante la sua esperienza sanremese, ha detto: “Ho perso l’amore per colpa degli impegni, il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita”. A Federica Lelli sono dedicate alcune delle canzoni più belle di Ultimo come “La stella più fragile dell’universo” e “I tuoi particolari“. Quella tra Federica ed Utimo era una storia davvero importante. I due, infatti, convivevano e anche dopo la popolarità raggiunta da Niccolò, erano riusciti a vivere la quotidianità con l’amore di sempre.

FEDERICA LELLI, L’EX FIDANZATA DI ULTIMO IN SILENZIO SUI SOCIAL

Non commenta la notizia sui social Federica Lelli che, in un momento importante per Ultimo, sceglie la strada della riservatezza. Nell’ultimo anno, pur godendo di una popolarità riflessa per il successo raggiunto dal cantautore romano, Federica è sempre rimasta dietro le quinte. Su Instagram, però, era solita condividere foto in compagnia del fidanzato. Da qualche settimana, però, si parlava di un’ipotetica crisi tra i due. L’ultima foto pubblicata da Federica insieme ad Ultimo, infatti, risale allo scorso ottobre. Anche a Natale non era arrivata nessuna foto di coppia. Lo stesso dicasi per il cantautore che ha pubblicato l’ultima foto insieme a Federica lo scorso agosto. Nonostante la storia sia finita, tuttavia, sicuramente Federica è pronta per sostenere l’ex fidanzata durante la finalissima del Festival di Sanremo al termine della quale, potrebbe salire sul podio.





