Virginia Raffaele/ Male con Bisio e a volte stucchevole, ma la romana è un fenomeno (Sanremo 2019)

Si chiude questa sera il Festival di Sanremo 2019, e con l’evento musicale va in archivio anche la performance di Virginia Raffaele. La pungente imitatrice romana è di fatto al suo secondo festival in carriera dopo quello del 2016 a fianco di Carlo Conti, ma in quest’edizione ha smesso i panni da comica, per vestire quelli da conduttrice. Decisamente più impacciata la 38enne Virginia, che ha dato vita ad un festival con picchi altissimi ed altri un po’ meno, alternando quindi momenti di ilarità e di divertimento assoluto, ad altri che invece lasciavano il tempo che trovavano. A complicare il lavoro della bella Raffaele è stata senza dubbio l’intesa con Claudio Bisio, che probabilmente non è mai sbocciata se non in rari momenti. Evidentemente la stessa Raffaele sentiva su di se il peso della conduzione di un evento così importante, o magari è stata solo questione di chimica, con i due comici che non sono riusciti ad entrare quasi mai in simbiosi.

VIRGINIA RAFFAELE A SANREMO: LE PRIME DUE SERATE

L’inizio del festival di Sanremo è stato senza dubbio in salita per Virginia, con una prima serata, come già anticipato sopra, in cui ha faticato a trovare la giusta intesa con il suo partner Claudio Bisio. Meglio quando si trovava a fianco del buon Claudio Baglioni, sempre diligente ed educato, e ancor di più quando ha duettato con gli ospiti presenti sul palco dell’Ariston. A volte è apparsa un po’ stucchevole, quasi a voler far ridere a tutti i costi, ma il suo inizio di Festival nelle vesti inedite di presentatrice è stato senza dubbio apprezzabile. Nella seconda serata la Raffaele, forse dopo aver rotto il ghiaccio, regala una performance sicuramente migliore rispetto a quella d’apertura, memorabile a riguardo il numero dell’Habanera (più in fondo trovate il video), nonché l’omaggio a Lelio Luttazzi in cui la stessa esterna in tutto il suo splendore le enormi doti teatrali che possiede: già perché Virginia non è solo una bravissima comica e imitatrice…

VIRGINIA RAFFAELE A SANREMO: LE ULTIME DUE SERATE

Nella terza serata Virginia prosegue quanto di buono fatto vedere in precedenza, ma nel contempo conferma anche la scarsa intesa con Bisio: ormai vi è la certezza dopo due precedenti, la loro coppia non funziona, questo matrimonio non s’ha da fare. Fortunatamente la Raffaele è dotata di doti enormi che riescono a far dimenticare i momenti di “bruttezza” che a volte i due co-conduttori regalano, come la gag sulla canzone di Sergio Endrigo “Ci vuole un fiore”, a dir poco memorabile. Quindi eccoci arrivati alla quarta serata, quella di ieri, quella dei duetti in cui vi è stato poco spazio per i presentatori e molto di più, come è giusto che sia, per i 24 cantanti in gara. Una performance quasi istituzionale quella di ieri sera, mai a voler rubare la scena, mai a prendere il sopravvento. Fra le poche gag della serata, quella della chitarra con Claudio Baglioni, che però il pubblico non ha apprezzato particolarmente, ritenuta un po’ troppo “bambinesca”. A questo punto manca solo l’ultimo capitolo di questa bella storia, che comunque vada, sarà bello rileggere… Di seguito il video di Habanera

IL VIDEO DI VIRGINIA RAFFAELE HABANERA





© RIPRODUZIONE RISERVATA