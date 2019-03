MASSIMILIANO URBANELLI/ Video, Maxi Urban e il duetto del sesto posto (Sanremo Young)

Massimiliano Urbanelli, in arte Maxi Urban, è uno dei giovani protagonisti del talent show condotto da Antonella Clerici, Sanremo Young 2019, che tornerà su Rai Uno con una nuova puntata venerdì 1 marzo. Il ragazzo di Ascoli Piceno, dopo aver avuto la meglio su Michele Briganti durante l’appuntamento di apertura del programma, venerdì scorso si è esibito, come tutti i compagni di avventura, in un duetto. Il suo partner canoro è stato Sergio Cammariere, con il quale ha intonato Tutto quello che un uomo. Il ragazzo, oltre a collezionare applausi del Teatro Ariston di Sanremo, si è guadagnato una reazione particolarmente entusiasta da parte del giudice dell’Academy Noemi che, inquadrata al termine dell’esibizione, non ha nascosto il suo apprezzamento. Al momento di esprimere il proprio giudizio la cantante ha dato a Maxi un 7, concorrendo a fargli guadagnare, insieme al voto espresso dagli altri giudici e all’esito del televoto, a fargli ottenere un bel sesto posto in classifica. L’avventura di Maxi Urban a Sanremo Young, quindi, prosegue.

I voti dell’Academy per Massimiliano Urbanelli (Maxi Urban)

Al termine dell’esibizione Antonella Clerici si avvicina Sergio Cammariere e al giovanissimo Massimiliano Urbanelli, che sul palco di Sanremo Young si fa chiamare Maxi Urban, per raccogliere i primi commenti a caldo rispetto al duetto da parte degli stessi esecutori. “Sai che anche Maxi è appassionato di pianoforte e suona la chitarra?“, rivela la conduttrice rivolgendosi a Cammariere. Il ragazzo, visibilmente emozionato, si è limitato ad annuire e ad ascoltare la conduttrice con un sorriso stampato sulle labbra. Antonella, accortasi dell’entusiasmo dell’Academy, ha poi proseguito, rivolgendosi ai giudici: “Vedevo l’Academy molto presa da questo romanticismo della canzone“. Nonostante l’evidente apprezzamento, i membri della giuria non sono stati particolarmente generosi con Urbanelli: nessuno ha assegnato a Maxi un 10 e soltanto Enrico Ruggieri e Angelo Baiguini si sono spinti verso il 9. Mentre gli altri giudici si sono mantenuti sull’8 o sul 7, Baby K si è fermata al 6. Il voto più basso, invece, è arrivato da Amanda Lear, che non deve aver gradito molto l’esibizione, avendo optato per uno stentato 5.

Ringraziamenti…social

L’esibizione di Massimiliano Urbanelli, in arte Maxi Urban, con Sergio Cammariere ha fatto il giro dei social sia tramite il profilo Instagram del giovane concorrente di Sanremo Young, sia attraverso il profilo Facebook del cantante. Quest’ultimo, infatti, con un post pubblicato qualche giorno dopo l’esibizione, ha ringraziato tutti i ragazzi del cast, immortalati con il suo smartphone, il membro dell’Academy Shel Shapiro e, ovviamente, il suo partner musicale della serata, con il quale ha scattato diversi selfie diventati parte del suo post. Maxi Urban, più attivo su Instagram che su Facebook, ha ricambiato il favore ringraziando il cantante “perché è un artista sensazionale, che stimo moltissimo e che ieri mi ha fatto provare un’emozione a mille. È stato un onore aver cantato con lei maestro.” In vista della prossima puntata del programma, poi, Massimiliano ha anche dato appuntamento a tutti coloro che hanno contribuito, tramite il televoto, a permettergli di continuare questa “esperienza meravigliosa”. “Ci vediamo venerdì prossimo”, ha scritto, con tanto di emoticon che ritrae delle dita incrociate in cerca di fortuna.





