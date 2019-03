Nancy Coppola, baby mama dance su Instagram/ Video, “Ultimo giorno col pancione…”

Nancy Coppola balla la Baby Mama Dance per annunciare l’oramai prossimo parto e il video postato su Instagram diventa virale: infatti, come annunciato nei giorni scorsi, è previsto per il 12 marzo il parto cesareo di Giulia, la secondogenita della cantante partenopea nonché oramai ex naufraga de L’Isola dei Famosi che nella clip in questione si scatena al ritmo di quello che è diventato da tempo una sorta di tormentone sui social assieme proprio al piccolo Vincenzo: tenendosi il pancione e mostrandolo a beneficio dell’obiettivo, la Coppola balla sulle note del pezzo in stile rap e mostra di essere in perfetta forma in vista della nascita della sua seconda figlia: “Ultimo giorno col pancione” è la didascalia che l’artista napoletana accompagna al video registrato nel corridoio di casa e che la vede scatenarsi assieme a Vincenzo. “Noi siamo emozionati” scrive ancora la Coppola che ironicamente si dà tra gli hashtag anche della #sexymama e che pare oramai pronta ad accogliere in casa la piccola Giulia, rendendo nuovamente padre Carmine Mogavero.

LA “BABY MAMA DANCE” DI NANCY COPPOLA

E negli ultimi giorni Nancy Coppola ha documentato dettagliatamente le ultime fasi della gestazione e ha pure annunciato che Giulia verrà presentata prossimamente anche in studio da Barbara D’Urso: la cantante neomelodica l’ha rivelato in una delle sue Stories su Instagram, fornendo anche diversi dettagli del parto che, come detto, è stato programmato per il 12 marzo e che arriva dopo la partecipazione dell’artista al reality show di Canale 5. Una gravidanza peraltro fortemente voluta dalla Coppola che dopo la nascita di Vincenzo ha ammesso di aver rischiato di non poter più avere figli: infatti lei ha raccontato di come abbia cominciato ad avere dei problemi sull’isola e che per diversi mesi non ha più avuto il ciclo mestruale, temendo di vedere anche compromessa la sua fertilità.





