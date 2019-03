Che Dio ci aiuti 5, nona puntata/ Anticipazioni: il segreto inconfessabile di Maria

Giovedì 14 marzo, in prima serata su Raiuno, imperdibile appuntamento con la nona e penultima puntata di Che Dio ci aiuti 5. La fiction che ha tra i protagonisti Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, si avvia verso il gran finale. Tuttavia, sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Per le ragazze del convento degli Angeli Custodi, infatti, i problemi non sono ancora finiti. Se Azzurra ha finalmente capito cosa vuole dalla propria vita, per Valentina e Ginevra ci sarà ancora una decisione importante da prendere mentre Maria sarà alle prese con un segreto inconfessabile. A cercare di aiutare tutte le ragazze, come sempre, saranno Suor Angela e Suor Costanza che, con la sua simpatia e sbadataggine, non perde occasione per sostenere le ragazze, ma cosa accadrà nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “ISTRUZIONI PER CRESCERE”

Nel primo episodio della serata dal titolo “Istruzioni per crescere”, Suor Angela sarà alle prese con un nuovo caso da risolvere. Un bambino viene ricoverato in ospedale e la religiosa, nel tentativo di aiutarlo e alleviare le sue sofferenze, scoprirà un terribile segreto su suo padre. Nico, nel frattempo, dopo aver lasciato Maria e provando dei sentimenti per Ginevra che, tuttavia, non sembra pronta a stravolgere la sua vita per lui, deciderà di partire anche per costringere Asia ad assumersi le proprie responsabilità prendendosi cura di Mattia. Tutto, però, cambierà quando il giovane avvocato scoprirà la verità sulla ragazza. Azzurra, invece, dopo aver ammesso di provare un sentimento per Athos, deciderà di partire per New York con lui mentre Valentina dovrà decidere se portare avanti o interrompere la sua relazione con Alessio.

CHE DIO CI AIUTI 5 ANTICIPAZIONI: “L’ESSENZIALE”

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “L’essenziale”, mentre a scuola la situazione sarà critica per la denuncia di un alunno contro un professore, Suor Angela e Nico cercheranno di aiutare Maria che nasconde un segreto inconfessabile. Cosa c’è di così oscuro nella vita della ragazza? La situazione favorirà il riavvicinamento tra il giovane avvocato e la nipote di Suor Costanza? Ginevra, nel frattempo, sempre più confusa sui propri sentimenti, per capire se il suo futuro sarà in convento o meno, deciderà di aiutare Nico con il trasloco: trascorrendo deL tempo con lui, Ginevra riuscirà a capire cosa vuole realmente? Suor Angela, infine, prenderà una decisione inaspettata che cambierà le sorti del convento.



