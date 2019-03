BARBARA COLA/ Video la più votata della giuria, che farà in finale? (Ora o mai più 2)

Barbara Cola continua a conquistare consensi. Durante l’ultima puntata di “Ora o mai più 2“, la cantante si è esibita con la coach Orietta Berti interpretando un classico della musica italiana. Si tratta de “La voce del silenzio”, canzone interpretata da grandi artisti del calibro di Mina, Mia Martini e recentemente da Il Volo. Una performance che ha convinto tutti i giurati che unanimi hanno votato così: Rettore 9, Fausto Leali 10, Red Canzian 9, Ornella Vanoni 9, Toto Cutugno 8, Marcella Bella 9 e Ricchi & Poveri 10 per un totale di 64 voti. Nella seconda manche, invece, la Cola si è esibita con la collega – concorrente Jessica Morlacchi sulle note di “Come saprei”, vecchio successo di Giorgia. Anche in questo caso la cantante ha raccolto tutti ottimi voti: Rettore 10 Fausto Leali 10, Orietta Berti 10, Red Canzian 10, Ornella Vanoni 10, Toto Cutugno 10, Marcella Bella 8 e Ricchi & Poveri. A fine puntata Barbara Cola è risultata la più votata con 10 punti nella classifica dei maestri, mentre solo settima con 2 punti per la classifica del televoto.

Barbara Cola a “Ora o mai più 2”: si è esibita con Ivana Spagna

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore della seconda edizione di Ora o mai più 2, il talent show musicale condotto da Amadeus su Rai1, ecco il percorso di Barbara Cola all’interno del programma. Sabato 2 febbraio, infatti, andrà in onda su Rai1 la finalissima che decreterà il vincitore. Barbara Cola ha cominciato il suo percorso nel programma presentando uno dei suoi successi: si tratta di “In amore”, canzone portata a Sanremo e cantata in coppia con Gianni Morandi. Un’esibizione accolta positivamente dalla giuria dei maestri che ha così votato 51. A fine prima puntata la Cola si è classificata al quarto posto. Durante la seconda puntata, invece, Barbara Cola si è esibita con la sua coach Orietta Berti e con Rita Pavone riuscendo a mantenere il quarto posto nella classifica finale. Nella terza puntata la cantante, oltre ad esibirsi con Orietta Berti, ha condiviso il palco con Ivana Spagna riuscendo a conquistare ben 114 punti e concludendo la puntata al quarto posto.

Orietta Berti: “Barbara Cola è una professionista”

Durante le varie puntate di Ora o mai più 2 non sono certo mancate le polemiche. Anche Barbara Cola è finita nel mirino di alcuni maestri che più volte hanno espresso pareri non propri positivi sulle sue esibizioni. In primis Rettore che durante l’ultima puntata ha votato 7 il duetto con la coach Orietta Berti dicendo: “Andava tutto benissimo, la canzone è bellissima, ma hai voluto strafare”. In difesa della Cola è arrivato Red Canzian che le ha dato il primo 10 sottolineando la voce e l’intonazione dell’interprete. Del resto anche la coach Orietta Berti, ospite del salotto di Vieni da me di Caterina Balivo, aveva preso le difese della sua allieva dicendo: “Barbara è una professionista, non canta come una lavandaia come è stato detto. Pretendo critiche giuste e sincere, no falsità. In più mi dà fastidio che giudica le canzoni e non l’esibizione”.

Video barbara Cola a “Ora o mai più 2”





