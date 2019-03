DONATELLA MILANI/ Video, bocciata dai coach, promossa al televoto (Ora o mai più 2)

Donatella Milani è una della concorrenti in gara nella seconda edizione di Ora o mai più 2, il programma musicale condotto con successo da Amadeus su Ra1. La cantante è stata sicuramente una delle più discusse di quest’edizione per via del suo litigio con Donatella Rettore, sua ex coach. Durante l’ultima puntata, infatti, la Milani nonostante le scuse fatte alla Rettore si è dovuta esibire per la seconda volta da sola portando sul palcoscenico uno dei grandi successi della cantante veneta. Si tratta di “Splendido splendente” che la Milani ha cercato di rifare a modo suo, ma con scarso successo. La Rettore, infatti, che ha rifiutato di cantare con la sua ex allieva, senza tanti giri di parole ha nuovamente sottolineato quanto la Milani non sappia cantare. Ma passiamo ai voti: Fausto Leali 8, Orietta Berti 6, Red Canzian 5, Ornella Vanoni 5, Toto Cutugno 5 ,Marcella Bella 5, Ricchi & Poveri 7 per un totale di 41 voti. La seconda manche, invece, ha visto la Milani condividere il palcoscenico con Davide De Marinis con cui ha interpretato “Ma che freddo fa” di Nada conquistando 55 punti. A fine puntata la Milani si è classificata all’ultimo posto nella classifica dei maestri, al secondo posto nella classifica del televoto e al sesto posto nella classifica finale.

Donatella Milani a Ora o mai più 2

In vista della finale di sabato 2 marzo 2019 di Ora o mai più 2 ripercorriamo il percorso di Donatella Milani all’interno del programma musicale condotto da Amadeus su Rai1. Durante la puntata di debutto la cantante si è presentata con il suo cavallo di battaglia “Volevo dirti” conquistando ben 42 punti e classificandosi all’ultimo posto nella classifica generale. La seconda puntata si è entrati nel vivo del gioco con l’esibizione in coppia con i coach; la Milani si è esibita con Donatella Rettore e nella seconda manche con Scialpi conquistando 107 punti totali e classificandosi al settimo posto nella classifica finale. Durante la terza puntata la Milani ha condiviso ancora una volta il palcoscenico dapprima con la coach Rettore e poi con Enrico Ruggeri ricevendo 98 punti e classificandosi all’ultimo posto nella classifica generale. Tutto è cambiato dopo lo scontro – litigio con Donatella Rettore: la Milani, infatti, ha definito le canzoni dell’interprete venete “canzonette” dicendo peraltro di sentirsi in secondo piano durante le esibizioni.

Donatella Milani e lo scontro con Rettore

Lo scontro tra Donatella Milani e Donatella Rettore è stato sicuramente uno dei momenti più discussi dell’ultima edizione di Ora o mai più 2. La Milani però ha prontamente chiesto scusa alla collega: “In parte è colpa mia, le cose non si dicono così. Ammetto di essere fumantina, la mattina dopo ho chiesto scusa. Ho detto parole che non penso, come che le canzoni della Rettore sono per bambini. Ho sbagliato di sicuro i modi”. Niente da fare, la Rettore non ha accettato le scuse, anzi ha preferito non condividere più il palcoscenico con la collega chiarendo una volta per tutte: “Non ho più nulla da spartire con lei”. Che le due possano far pace durante la finale del programma?

Video Donatella Milani a Ora o mai più 2

