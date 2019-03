JESSICA MORLACCHI/ Video, sarà lei la vincitrice? (Ora o mai più 2)

Jessica Morlacchi è una delle indiscusse protagoniste della seconda edizione di Ora o mai più 2, il programma musicale condotto da Amadeus su Rai1. La ex voce dei Gazosa dopo un momento di pausa si è rimessa in gioco partecipando al programma musicale dove sta dimostrando tutto il suo talento. Anche durante la quinta puntata la cantante si è confermata una delle migliori condividendo la vittoria con Paolo Vallesi. La Morlacchi molto apprezzata dai giurati, un po’ meno dal televoto, durante l’ultima puntata si è esibita con il coach Red Canzian sulle note di “Stare senza di te”. La performance è stata accolta molto bene dalla giuria dei maestri fatta eccezione per Marcella Bella. Ecco i voti: Ornella Vanoni 9, Toto Cutugno 9, Marcella Bella 7, Ricchi & poveri 9, Orietta Berti 9, Fausto Leali 10, Rettore 10 per un totale di 63 voti. La seconda manche, invece, ha visto la Morlacchi condividere il palcoscenico con Barbara Cola con cui ha duettato sulle note di “Come saprei”, successo di Giorgia. Una prova da 10 che ha trovato unanimi tutti i giudici fatta eccezione per Marcella Bella che ha dato 8. Il voto della Bella ha spinto il coach Red Canzian a commentare la cosa creando l’ennesima polemica. A fine puntata la Morlacchi si è classificata al secondo posto nella classifica dei maestri, al terzo posto nella classifica del televoto ed infine al primo posto, a pari merito con Paolo Vallesi, nella classifica generale.

Jessica Morlacchi a Ora o mai più 2

In attesa di scoprire se Jessica Morlacchi sarà la vincitrice della seconda edizione di Ora o mai più 2, ripercorriamo l’avventura della cantante nel programma musicale condotto da Amadeus su Rai1. Durante la prima puntata del debutto Jessica si è presentata portando sul palco la hit “www.mipiacitu”, singolo di successo del 2001 accolto molto bene dalla giuria dei maestri che le hanno dato per 54 voti. Peccato che il pubblico da casa l’abbia bocciata relegandola al penultimo posto della classifica generale. La seconda puntata ha visto la cantante condividere il palcoscenico con il coach Red Canzian e poi con Fiordaliso regalando una performance straordinaria che ha ribaltato i risultati della precedente settimana. La Morlacchi conquista non solo la giuria dei maestri (ben 125 punti), ma anche il pubblico da casa e conclude la puntata al terzo posto alle spalle di Silvia Salemi e Paolo Vallesi. Ancora meglio la terza puntata che la vede duettare sempre con il coach Red Canzian e con Marco Masini. Un’altra esibizione da 128 punti e primo posto nella classifica generale. Una scalata verso le prime posizioni che si conferma anche durante la quarta e quinta puntata che le vedono ancora una volta trionfatrice.

“Soffro di attacchi di panico”

Intanto Jessica Morlacchi ha raccontato per la prima volta di un problema che è stato anche la causa del suo ritiro dalle scene musicali. Ospite di “Vieni da me”, il programma condotto da Caterina Balivo, la ex voce dei Gazosa ha raccontato di soffrire di attacchi di panico: “All’inizio i miei genitori pensavano che fossero dei piccoli cali di pressione. Poi, piano piano, abbiamo iniziato a fare qualche analisi e hanno accertato che soffrivo di attacchi di panico”. Non solo, la cantante poco dopo ha cominciato a soffrire anche di agorafobia: “mi sono chiusa in casa. A Roma frequentavo pochi posti, quelli che mi facevano stare bene” ha detto. Un momento molto difficile per la cantante, che per fortuna ha potuto contare sull’affetto e supporto della famiglia, degli amici, dei componenti dei Gazosa, ma anche di un amico speciale. Si tratta di Marco Masini, il cantautore fiorentino, che gli è stato molto vicino chiamandola anche sul palco di Sanremo nel 2003 a cantare con lui sulle note de “Nel mondo dei sogni”. “Gli voglio un bene dell’anima” ha detto la cantante, che a detta di molti potrebbe essere la vincitrice della seconda edizione di Ora o mai più 2″.





