After/ Video: Langford-Fiennes-Tiffin protagonisti del film sul romanzo di Anna Todd

Grande attesa in Italia per After di Jenny Gage, film basato sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd che solo nel nostro Paese ha venduto più di un milione di copie. Una pellicola sentimentale distribuita da Rai Cinema e 01 Distribution e che vede come protagonisti i giovani attori Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin, quest’ultimo reduce da Safe diretto da Ioan Fuller. After racconta la storia della studentessa e figlia modello Tessa: la giovane è alle prese con una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile, ma il suo mondo viene sconvolto quando incontra sulla sua strada il misterioso Hardin Scott. Arrogante e ribelle, il bel giovane è magnetico agli occhi di Tessa ed è capace di mettere in dubbio ciò che pensava di sapere di se stessa e di ciò che vuole realmente dalla vita…

AFTER DI JENNY GAGE, IL TRAILER

Il film arriverà nelle sale italiane l’11 aprile 2019 e sono tantissimi a non vedere l’ora di recarsi al cinema. Un cast di altissimo livello per la regista del documentario All This Panic (2016): oltre ai due protagonisti già citati, comprende Selma Blair, Jennifer Beals, Dylan Arnold, Peter Gallagher, Meadow Williams, Inanna Sarkis, Samuel Larsen, Pia Mia. Il film sarà distribuito il 12 aprile 2019 negli Stati Uniti da Aviron Pictures e non ci resta che attendere le reazioni del pubblico per scoprire se è nata una stella in regia e se i due giovani attori sono pronti al grande salto. Come sottolinea Gossipetv, n principio su Wattpad la storia non aveva nessun titolo, si chiamava semplicemente A Harry Styles Fan Fiction: “Ma quando sono entrata veramente nella storia e i personaggi hanno iniziato a cambiare, ho trovato il titolo. After si riferisce a come Tessa cambia dopo aver incontrato Hardin. Alla fine, però, forse il titolo riflette più come cambia lui, dopo aver incontrato lei. A me piace immaginare il loro futuro, come diventano queste persone dopo essersi incontrate”, le parole della scrittrice.





