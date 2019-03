Wendy Madison Bauer/ Chi è la fidanzata di Luke Perry: un amore “riservato”…

È rimasta con lui fino alla fine: Wendy Madison Bauer era al capezzale del fidanzato Luke Perry con l’ex moglie dell’attore, i figli e gli altri membri della famiglia. Ha voluto accompagnarlo nei suoi ultimi istanti di vita, ma mantenendo un profilo basso, lo stesso che avevano scelto da quando stavano insieme. Nonostante anche lei fosse attrice, hanno mantenuto la loro relazione privata, motivo per il quale si sa poco di lei. Wendy Madison Bauer aveva una storia d’amore con Luke Perry dal 2017. Al pubblico è nota per qualche apparizione telesivia, come quella in un episodio della serie Mentalist con Simon Baker nel 2008. L’anno dopo ha preso parte al film Toy Boy di David Mackenzie con Ashton Kutcher e Anne Heche, e a Charlie Valentine di Jesse V. Johnson con Michael Weatherly. Luke Perry ha vissuto una vita privata così tranquilla che in pochi sapevano che aveva una compagna dopo la separazione dalla moglie.

WENDY MADISON BAUER, CHI È LA FIDANZATA DI LUKE PERRY

Non si sa molto del rapporto tra Luke Perry e la fidanzata Wendy Madison Bauer, per volontà di entrambi. Sempre molto riservato al di fuori del set, l’attore era legato negli ultimi anni ad una collega che come lui condivideva un profilo molto modesto. Nel 2017 il Daily Mail pubblicò una foto di Perry sul red carpet con una donna bruna, senza però identificarla. Pare però che sia proprio Wendy Madison Bauer. I due erano apparsi insieme in occasione del 28esimo GLAAD Media Awards a Beverly Hills. Una rara occasione, forse l’unica, nella quale sono apparsi pubblicamente insieme. Ma Luke Perry in passato è stato accostato a Yasmine Bleeth, nota per il suo ruolo in Baywatch. Ma questo prima che incontrasse e sposasse Rachel “Minnie” Sharp, da cui si è separato nel 2003. Pare che abbia avuto anche una relazione con Kelly Preston negli anni ’90, invece nel 2007 si è parlato di un’avventura con Renee Zellweger.

