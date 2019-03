LUIGI CASCIO/ Video, dopo l’eliminazione “più forte di prima” (Sanremo Young)

Luigi Cascio era uno dei giovanissimi concorrenti di Sanremo Young prima dell’eliminazione, avvenuta il 22 febbraio, insieme a quella della collega Clara Palmeri, e che ha impedito ai ragazzi di esibirsi nelle puntate successive, compresa quella prevista per l’8 marzo 2019, semifinale del reality show. A decretare l’uscita dal programma del ragazzo è stata la combinazione del voto dell’Academy e di quello del televoto, che l’ha relegato nella zona rossa della classifica. Neppure lo shutdown di Luca e Paolo sono serviti a salvarlo. I comici, infatti, hanno preferito far restare all’interno del programma Kimono ed Eden, che stanno continuando la loro corsa alla vittoria. Luigi Cascio si era esibito con Bianca Atzei sulle note di “Ciao amore ciao” di Luigi Tenco. La partner ha abbracciato teneramente il ragazzino in attesa di sentire il nome dell’ultimo salvato dallo show-down, ma Luca e Paolo non hanno mai pronunciato il suo. Si è infranto così il sogno di Luigi, che ha comunque promesso di non abbandonare la musica. Per lui è troppo importante.

Luigi Cascio e la fanpage che non decolla

Il giovanissimo Luigi Cascio è stato eliminato da Sanremo Young probabilmente per sfortuna, probabilmente per la mancanza di supporto reale dai suoi sostenitori. Su Instagram è stata aperta una fanpage dedicata al ragazzo agrigentino in aggiunta al suo profilo personale, ma le pochissime foto pubblicate non riescono a decollare e si fermano al di sotto delle tre cifre di like. E, anzi, una sorta di mosaico che ricostruisce l’immagine tratta da una sua esibizione, ha conquistato una media di una ventina di follower. Troppo pochi per poter sperare che là dove l’Academy non fosse stata generosa potesse compensare il televoto, com’è avvenuto, invece, per altri concorrenti. Neppure le immagini precedenti, come quella che ritrae Luigi davanti all’ingresso dell’Ariston o lo scatto ufficiale del programma hanno registrato questo gran successo. Che sia stato proprio il fatto di non avere tanti follower a decretare la fine della sua esperienza a Sanremo Young? Eppure anche Luca e Paolo, che hanno criticato ampiamente il televoto, non avrebbero voluto mai eliminarlo, convinti che Luigi non meritasse di trovarsi in quella zona della classifica.

Il profilo Instagram di Luigi Cascio: “Continua a cantare”

Se la fanpage di Luigi Cascio non decolla, non si può dire lo stesso per il suo profilo personale che, pur mantenendosi su cifre molto inferiori rispetto ad alcuni dei suoi colleghi di Sanremo Young, conta un corposo numero di like e commenti. L’ultima foto pubblicata dal ragazzino, in treno, probabilmente di ritorno in Sicilia, fa riferimento al termine della sua esperienza Sanremese. “Più forti di prima”, scrive il ragazzino, scatenando una pioggia di commenti con cui i follower esprimono tutto il loro disappunto rispetto alla sua eliminazione. Alcuni sono arrabbiati per com’è andata, altri la prendono con sportività e, piuttosto che lamentarsi, incoraggiano il giovane, facendogli gli auguri per il suo futuro, sicuramente brillante, e invitandolo ad affrontare la vita con ancora più forza di prima. I commenti sono corredati da tanti cuoricini, simbolo di grandissimo affetto da parte di chi l’ha sostenuto. “Continua ancora a cantare”, gli suggerisce un follower. E Luigi, sicuramente, lo farà.





