BEPPE ERCOLE, EX MARITO SERENA GRANDI/ Corinne Clery “è stato un grande amore”

Serena Grandi è tornata in tv in occasione della puntata di sabato 9 marzo 2019 di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice ha parlato del tumore al seno con cui ha dovuto combattere e della sua vita sentimentale. In passato l’attrice è stata sposata con Beppe Ercole, ex playboy negli anni Settanta e arredatore di successo di moltissime case nel quartiere Parioli a Roma. Un amore che ha regalato a Serena la grande gioia di diventare madre di Edoardo, il figlio nato dal matrimonio con l’arredatore. Dopo la fine del matrimonio con Serena Grandi, Beppe ha ritrovato l’amore tra le braccia di Corinne Clery, rivale per diversi anni dall’attrice italiana.

Corinne Clery: il ricordo di Beppe Ercole

Corinne Clery durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 2017 ha raccontato del marito Beppe Ercole, un amore importantissimo: “Stanotte ho pensato a mio marito. È scomparso nel 2010 e sono passati esattamente sette anni e sette mesi e, tra l’altro, il suo numero è il 7”. L’attrice francese, in un momento di confidenza, ha condiviso con gli amici all’interno della casa un momento molto difficile della vita di Beppe Ercole: “Mi sento fortunata per averlo conosciuto. Aveva un cancro al cervello. È morto nel giro di tre mesi. È stato un grandissimo amore”. Un amore che ha causato anche la rivalità con l’ex moglie Serena Grandi su cui la Clery in quell’occasione aveva detto: “Sta parlando tanto male di me. È un problema suo, forse ora le passerà. Sono passati ventidue anni”. Un terribile tumore al cervello, in stadio avanzato, è stato la causa della morte dell’arredatore romano: “Beppe è morto nel giro di tre mesi. Me ne sono accorta perché camminava strano. Siamo andati a villa borghese e ho visto che trascinava i piedi poi c’è stato un altro episodio. Era annebbiato. Un giorno è uscito da ristorante senza pagare”.

La malattia di Beppe Ercole

Beppe Ercole è morto nel 2010 a causa di un tumore al cervello. Corinne Clery, la moglie, ha raccontato che lo stadio era talento avanzato al punto che non ha fatto neppure la chemio: “Ai medici ho detto: ‘Il primo che me lo tocca lo ammazzo. Non gli ho detto niente e gli ho fatto fare tre mesi meravigliosi. Non puoi dire una cosa del genere a uno che ha due mesi di vita. Lui stava bene. Uscivamo, poi aveva dei momenti di delirio, di buio. Ad un certo punto gli ho dovuto prendere le chiavi e la macchina. Un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che si era perso. Io dovevo essere forte per lui”.



