Guido Bellitti chi è il marito di Marina La Rosa/ Oggi la riabbraccerà da vincitrice?

Guido Bellitti, marito di Marina La Rosa, è l’uomo silenzioso e discreto che per tutto questo tempo ha seguito la sua avventura all’Isola dei Famosi 2019. I due si sono conosciuti nel lontano 2005 e dopo cinque anni di fidanzamento si sono uniti in matrimonio; al rito, celebrato presso la piccola chiesa della Madonna Assunta di Casamostra, in provincia di Caserta, erano presenti diversi esponenti del mondo dello spettacolo, tra i quali l’attore Massimo Lopez e l’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio. Moro, affascinante, Bellitti è un avvocato e diverse volte è apparso negli scatti che Marina La Rosa pubblica sul suo profilo ufficiale. Da quando i due si sono incontrati, l’ex gieffina ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo, preferendo dedicarsi alla famiglia e ai figli nati dalla loro unione.

“Guido Bellitti non aveva idea di chi fossi”

Marina La Rosa è uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano e, anche se per molti anni è stata poco presente in tv, con la sua avventura al fianco di Pietro Taricone, Rocco Casalino e gli altri ragazzi della prima edizione del Grande Fratello, ha contribuito a scrivere un’importante pagina della televisione italiana. Suo marito Guido Bellitti, però, quando l’ha incontrata per la prima volta, non aveva alcuna idea di chi fosse, e questo le ha permesso di farsi conoscere senza alcun preconcetto: “Guido, mio marito, non sapeva chi fossi – ha rivelato l’ex gieffina in un’intervista a Verissimo – Viveva a Bruxelles senza televisione quando ci siamo conosciuti, quindi partivo da zero”. Dopo il matrimonio, la coppia ha avuto due figli, il primogenito Andrea, nato nel 2009, e Gabriele, nato due anni dopo.

“È simpatico, mi fa ridere”

Sono passato nove anni da quando Guido Bellitti e Marina La Rosa si sono uniti in matrimonio eppure, assicura l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, il loro amore non conosce crisi. I due sono infatti soliti adottare un piccolo trucchetto hot per aggiungere un po’ di sale al loro rapporto, così come Marina La Rosa ha rivelato agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Tuttavia, quella narrata dall’ex ‘gatta morta’ del GF non è l’unica ricetta per avere un matrimonio solido, come lei stessa ha rivelato in un’intervista concessa di recente a Verissimo: “(Mio marito Guido, ndr) è simpatico, mi fa ridere – ha ammesso infatti Marina La Rosa – se non c’è l’ironia io mi annoio moltissimo”. Sui fogli, invece, ha rivelato: “ho scelto di lasciare il mondo dello spettacolo e dedicarmi interamente a loro. Ci sono momento pesanti e difficili ma è una avventura bellissima”.



