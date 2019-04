“Lady Gaga e Bradley Cooper sono fidanzati”/ Scoop di Bunte? No, è un pesce d’aprile!

Lady Gaga e Bradley Cooper sono fidanzati: questo lo scoop lanciato pochi minuti fa dal quotidiano tedesco Bunte, che spiazza tutti con una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Rispettivamente attrice protagonista e regista-attore del film A Star Is Born, la cantante e il volto di Una notte da leoni nelle ultime settimane sono stati al centro dei settimanali di gossip: lady Germanotta infatti sembrerebbe aver avuto più di un semplice rapporto lavorativo con la star hollywoodiana e parziale conferme ore sono arrivate via social, con Irina Shayk che ha deciso di defolloware la pop star su Instagram. Ma è tutto vero? Assolutamente no: Bunte ha fatto un bel pesce d’aprile a tutti i suoi lettori, rivelando nell’articolo presente sul sito di aver scherzato per tendere una trappola a tutti i fan della cantante e dell’attore.

“LADY GAGA E BRADLEY COOPER STANNO INSIEME”: BUON PESCE D’APRILE!

Bunte ha preso la palla al balzo e ha fatto ironia su una delle coppie più chiacchierate delle ultime settimane, come dicevamo: Lady Gaga e Bradley Cooper sono apparsi sempre in grande sintonia, basti pensare all’esibizione di Shallow nella notte degli Oscar 2019. E già in quell’occasione la pop star di origini italiane aveva tenuto a precisare: «Non c’è niente di più speciale che condividere questo momento agli Oscar con un vero amico e un’artista geniale». Nonostante ciò sui social sono impazzate le voci sulla nuova coppia, un possibile amore nato sul set e sfociato nella vita di tutti i giorni: niente di tutto questo è però vero, sia Bradley Cooper che Lady Gaga hanno smentito in ogni occasione la relazione. Qui di seguito il pesce d’aprile di Bunte:





© RIPRODUZIONE RISERVATA